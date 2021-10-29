Зеленський закликав українців "включити мозок" і вакцинуватися

29 жовтня 2021 , 13:56
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Джерело:

24 канал

Володимир Зеленський звернувся до українців із закликом "включити мозок" і вакцинуватися проти COVID-19. Глава держави наголосив, що це єдиний спосіб уникнути масових заражень.

Про це президент повідомив під час виступу на Конгресі місцевих влад в Одесі.

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Автор: Олег Васьків