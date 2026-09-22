"Тиск на Москву має посилюватися": Зеленський закликав ЄС не знімати санкції

Президент України Володимир Зеленський закликав Європейський Союз посилити санкційний тиск на Росію через активізацію обстрілів цивільних об'єктів. Глава держави наголосив на неприпустимості вилучення прибічників війни із санкційних списків до повного припинення агресії.

Глава держави подякував керівництву Латвії та всім партнерам у Євросоюзі за утримання юридичного фронту протидії російській агресії.

Що каже Зеленський про санкціний тиск на Росію?

Президент наголосив, що Росія продовжує збільшувати кількість атак дронами та балістичними ракетами по цивільних об'єктах, тому тиск на Москву має лише посилюватися.

Зокрема, це стосується тих осіб, які сприяють агресії або отримують від неї вигоду.

Кожен злочин проти мирних українців має ім'я. І поки ця війна триває, ці імена мають залишатися в санкційних списках,

– підкреслив глава держави.

Він зауважив, що світові потрібне не політичне вилучення осіб із санкційних списків, а своєчасне й безумовне продовження персональних обмежень.

Це має тривати доти, доки Москва не зробить конкретних кроків для завершення війни та не долучиться до серйозних мирних переговорів.

На переконання Зеленського, збереження принципової позиції ЄС є найкоротшим шляхом до миру, на який розраховує кожна українська родина.

Нагадаємо, у Євросоюзі актуалізувалася дискусія щодо продовження санкцій проти Росії. Латвія не підтримала компроміс ЄС щодо продовження санкцій на 36 місяців, оскільки він передбачав виключення з санкційного списку російських мільярдерів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана.

Прем'єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс заявив, що через це під загрозою опинилося продовження всього санкційного пакета. Для його ухвалення необхідна одностайна згода всіх 27 країн ЄС.