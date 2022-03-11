Що далі, дехімінізація України? – Зеленський оприлюднив нове звернення

Президент Володимир Зеленський записав нове відеозвернення до українців. Він описав ситуацію у країні станом на початок доби 11 березня.

Глава держави пояснив, що одним із головних завдань була організація гуманітарних коридорів. Мовиться про Суми, Тростянець, Краснопілля, Ірпінь, Бучу, Гостомель та Ізюм, повідомляє 24 канал.

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Протягом 10 березня вдалося вивезти майже 40 тисяч українців, які перебували у зоні активних бойових дій. Крім цього, до цих регіонів доправили й гуманітарні вантажі: сотні тонн продовольства та медикаментів. "Ми робимо все, щоб врятувати наших людей у містах, які ворог хоче просто знищити", – підкреслив Зеленський.

Росіяни отримали наказ тримати Маріуполь у заручниках

На жаль, Маріуполь та Волноваха залишаються повністю заблокованими, окупанти не припиняють вогонь. Попри це, до Маріуполя таки вирішили направили колону вантажівок з їжею, водою, ліками. Втім, російські війська цинічно розпочали танкову атаку саме там, де мав бути цей коридор.

Вони зробили це свідомо. Вони мають чіткий наказ тримати Маріуполь у заручниках, знущатися з нього. Постійно бомбардувати, обстрілювати,

– підкреслив президент.

Й додав, що загарбники зруйнували у Маріуполі й будівлю головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в області. Неподалік місцеві мешканці мали збиратися на евакуацію. "Це відвертий терор від досвідчених терористів. Світ повинен це знати", – наголосив глава держави.

Зеленський звернувся до українців: дивіться відео