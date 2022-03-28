Нам не можна перегоріти, – Зеленський записав нове звернення до українців

Володимир Зеленський звернувся до українців ввечері 28 березня. Він наголосив, що є хороші новини – нашим захисникам вдається просуватися на Київщині.

Глава держави підкреслив, що ЗСУ повертають контроль над українською територією, пише 24 канал. Звільнили вже, зокрема, Ірпінь і тепер відштовхують звідти окупантів.

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Ситуація залишається напруженою, але не можна перегоріти

Втім, наразі зарано говорити про безпеку в тій частині Київщини. Адже бойові дії все ще тривають. Російські війська утримують під своїм контролем північ області, мають ресурси й живу силу. Ворог намагається відновлювати розбиті підрозділи.

"Рівень втрат навіть у 90% не є для них аргументом, щоб зупинятися. Сотні одиниць спаленої й залишеної ворожої техніки не переконують їх, що так буде з кожним", – додав Зеленський.

Чернігівщина, Сумщина, Харківщина, Донбас, південні області – всюди ситуація залишається напруженою. Це безжальна війна проти нашого народу,

– наголосив президент.

Глава держави повідомив, що станом на 28 березня російські атаки забрали життя 143 людей. Маріуполь, на жаль, все ще залишається заблокованим. Протягом цього дня окупанти не дали можливості організувати жодного гуманітарного коридору, не дали "тишу".

Зеленський закликав сприймати ситуацію врівноважено та мудро – без надмірної ейфорії від успіхів, але й без самонакручування. Мовляв, нам ще потрібні час та зброя, ще доведеться поборотися. "Не можна завищувати очікування. Просто, щоб не перегоріти", – пояснив в ін.

Про підсумки перемовин з міжнародними партнерами

Президент розповів про домовленості з Лондоном – там пообіцяли ще більшу підтримку нашої оборони й посилення антиросійських санкцій.

– там пообіцяли ще більшу підтримку нашої оборони й посилення антиросійських санкцій. Канада виступає за більш жорстке реагування світу на катастрофу, створену окупантами в українських містах.

виступає за більш жорстке реагування світу на катастрофу, створену окупантами в українських містах. Спілкуючись з главою уряду Німеччини, Зеленський наголошував на необхідності посилити санкційний тиск на державу агресорку.

Зеленський наголошував на необхідності посилити санкційний тиск на державу агресорку. Була й розмова з президентом Азербайджану . Політики обговорили гуманітарну підтримку й ситуацію на територіях, куди зайшли російські війська.

. Політики обговорили гуманітарну підтримку й ситуацію на територіях, куди зайшли російські війська. Ще одне досягнення – Італія погодилася стати одним з гарантів безпеки України у новій системі гарантій, яку наразі ще опрацьовують.

Зеленський розкритикував пасивну санкціну позицію

Протягом наступного тижня Зеленський виступатиме у парламентах країн-партнерів –Данії, Норвегії, Нідерландів, Греції та Австралії.

Політик наголосив, що Україна не погоджуватиметься з пасивною санкційною позицією деяких суб'єктів щодо Росії. Мовляв, не можна говорити, що відповідь буде лише тоді, коли російські війська "щось зроблять". Адже про превентивні обмеження мовилося і до вторгнення, але тоді ці заклики проігнорували.

Зеленський обурений натяками на те, що нібито посилення санкцій, зокрема ембарго на постачання російської нафти в Європу, можливе у випадку, якщо наш ворог застосує хімічну зброю.

Просто немає слів. Лише вдумайтеся, до чого це все дійшло. Чекати на хімічну зброю... Ми, живі люди, повинні чекати,

– висловився глава держави.

Й нагадав, що російські військові вже зробили багато звірств, які заслуговують на нафтове ембарго. Адже загарбники використовують в Україні фосфорні бомби, обстрілюють хімічні виробництва й атомні електростанції.

"Якщо ж санкційні пакети слабкі або працюють недостатньо, то це створює в керівництва Росії небезпечну ілюзію, ніби вони можуть дозволяти собі й надалі те, що роблять зараз. А за це українці платять тисячами життів", – підкреслив Зеленський.

З огляду на це, політик анонсував створення групи експертів при Офісі Президента, які на постійній основі аналізуватимуть застосовані проти держави-агресорки санкції.

Президент нагородив наших захисників

Крім цього, глава держави повідомив, що сьогодні підписав важливі укази про нагородження військових ЗСУ державними нагородами. За поданням нашого Головнокомандувача їх отримають 302 воїнів.

Зеленський записав нове відеозвернення: дивіться відео