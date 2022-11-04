Не витрачала стільки у двох Чеченських війнах разом узятих, – Зеленський про шалені втрати Росії

ЗСУ продовжують мужньо стримувати російську окупаційну армію. Ввечері 4 листопада президент Володимир Зеленський записав традиційне звернення до українців.

Президент зазначив, що сьогодні відзначають День залізничника. За його словами, це професійне свято тисяч людей, які стали справжньою опорою для нашої країни, повідомляє 24 канал.

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Президент привітав залізничників з професійним святом

Зеленський зауважив, що залізниця для України – це не лише транспорт, як завжди було, а й забезпечення оборони, постачання всього необхідного для суспільства, виробництво захисних споруд.

Удень я привітав працівників і працівниць "Української залізниці", вручив державні нагороди,

– додав глава держави.

Він подякував всім залізничникам за сумлінність та за те, що вони показують своєю працею, як звичайне виконання службових обов'язків у незвичайних обставинах стає вагомою частиною руху цілого народу до перемоги у війні.

Дивіться звернення Володимира Зеленського

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ЗСУ завдали окупантам шалених втрат

Президент розповів, що протягом доби 4 листопада в більшості регіонів України кілька разів оголошували повітряну тривогу. Українські захисники збили й "шахіди", і "Калібри", зокрема:

8 "шахідів" збив підрозділ 301-го Нікопольського зенітного ракетного полку;

2 "Калібри" знешкодили підрозділи повітряних командувань "Південь" і "Центр".

"Я дякую вам, воїни, за цей результат! На Півдні, як завжди, хороші здобутки у бійців 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Знищують техніку ворога, російську живу силу", – зауважив президент.

Він додав, що на відмінно працюють і бійці 406-ї окремої артилерійської бригади. Найжорсткіші бойові дії протягом усього цього тижня зосереджені на Донбасі – у Бахмуті та Соледарі. Проте ЗСУ тримають свої позиції.

І на цих та деяких інших напрямках на Донеччині російська армія витратила вже стільки життів своїх людей і стільки боєприпасів, скільки, мабуть, не витрачала у двох Чеченських війнах разом узятих,

– наголосив глава держави.

Водночас реальний рівень втрат країни-терористки приховують від її громадян. За словами Зеленського, навіть мобілізацію окупанти приховали й просто брешуть людям, що мобілізаційне завдання нібито вже виконали.

"А насправді у регіонах Росії й на нашій окупованій території вони продовжують збирати людей на загибель. І ця абсолютно божевільна впертість господарів теперішньої Росії – найкращий показник, що так само брехливе й усе, що вони розповідають деяким іноземним лідерам про свою нібито готовність до переговорів", – пояснив президент.

За його словами, коли хтось думає про переговори, він не шукає, як обманути всіх навколо та скерувати ще десятки чи сотні тисяч людей у м'ясорубку – мобілізованих чи найманців.

"І дуже добре, що світ сприймає російську риторику так, як вона на те заслуговує, а саме – як брехню, і звертає увагу лише на те, що держава-терорист реально робить. Робить, а не говорить", – вважає глава держави.

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Україна отримає нові пакети допомоги

Зеленський наголосив, що Україна якраз готова до чесного й справедливого миру, формулу якого Київ вже неодноразово озвучував.

Нашу позицію світ знає. Це повага до Статуту ООН, повага до нашої територіальної цілісності, повага до наших людей і належна відповідальність за терор – це покарання для всіх, хто винен, і повне відшкодування Росією завданих нам збитків,

– зауважив президент.

Він додав, що сьогодні почули дуже вагому та ґрунтовну заяву міністрів закордонних справ "Великої сімки". Вона охоплює ключові аспекти ситуації, що склалася в українській обороні від російської агресії.

"Я особливо хочу подякувати партнерам за створення координаційного механізму для допомоги нашій країні у відновленні критично важливої енергетичної інфраструктури", – зазначив глава держави.

Зеленський розповів, що сьогодні також оголосили про новий пакет оборонної допомоги від США обсягом 400 мільйонів доларів. Зокрема, у ньому є бронетехніка, яка дуже необхідна ЗСУ для просування на фронті.

"Дякую президенту Байдену, Конгресу США і всьому американському народу за незмінну й життєво необхідну допомогу", – додав президент.

Також він окремо відзначив Нідерланди, які оголосили про черговий пакет військової допомоги для України обсягом 125 мільйонів євро.

"Це зокрема те, що забезпечить посилення наших танкових підрозділів – разом з американськими й чеськими зусиллями", – додав Зеленський.

Окрім цього, 4 листопада у Києві був радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван. За словами глави держави, він постійно працює в комунікації з керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком, і ця лінія українсько-американської взаємодії дуже допомагає в захисті держави.

"Працюємо над питанням ППО і ПРО для України. Я сьогодні відзначив особисті зусилля пана Саллівана, вручивши йому одну з найпочесніших нагород нашої держави – орден Ярослава Мудрого. І було детально обговорено з паном Салліваном, як можемо ще посилити нашу взаємодію", – зауважив президент.

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Перша леді відвідала Web Summit

Зеленський розповів, що днями відбувся візит першої леді України та представників уряду до Португалії, де проводили Web Summit – одну з найпотужніших щорічних подій для світової IT-індустрії.

Олена відкрила саміт своїм виступом. Закликала IT-спільноту допомагати захисту нашої держави, а це потребує дуже технологічних речей. І відчувається, що відгук буде,

– зазначив президент.

Він додав, що цьогоріч Україну представляла найбільша в історії команда – представники провідних IT-компаній, фондів, понад 70 українських стартапів.

"IT-галузь – це одна з основ сучасної економіки, і навіть цьогоріч – попри все – наш експорт комп'ютерних послуг зростає – і суттєво у порівнянні з 21-м роком, а українські IT-компанії залучили близько 350 мільйонів доларів інвестицій. Це дуже серйозний результат, та зробимо все, щоб результат був іще більшим", – наголосив глава держави.

Також перша леді зустрілася президентом та прем'єром Португалії. Зеленський подякував їм за підтримку й готовність більше допомагати Україні.

"І ще одне. 4 листопада – це день, коли був зроблений важливий крок у розбудові нашої суверенної державності. 31 рік тому саме в цей день був ухвалений Закон України "Про державний кордон". Це один із перших фундаментальних документів відновленої української незалежності", – додав президент.

Він заявив, що про кожен куточок України пам'ятають. Усі тимчасово окуповані Росією міста й села звільнять, хоч би що не планували загарбники для продовження свого перебування на українській землі.

"Україна буде вільною. І весь наш кордон буде відновлений – як на землі, так і на морі. Як на Сході, так і на Півдні. Слава всім, хто наближає нашу перемогу! Дякую всім, хто допомагає Україні! Слава Україні!" – підсумував глава держави.

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