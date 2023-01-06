У ЗСУ буде ще більше ППО, бронетехніки, західних танків і снарядів: нове звернення Зеленського

Сили оборони продовжують героїчно стримувати навалу російських загарбників. Ввечері 6 січня президент Володимир Зеленський записав традиційне звернення до українців.

Глава держави зазначив, що силу України та оборонну взаємодію з партнерами вдалося вивести на новий рівень, повідомляє 24 Канал.

Тепер в українських воїнів буде ще більше зброї, техніки, снарядів, оборонних систем, які зроблять нашу армію ще підготовленішою до будь-яких ескалаційних планів Росії та тих ударів, яких вона завдає, не розрізняючи, чи свято, чи будні.

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Зеленський розповів про розмови зі світовими лідерами

Президент подякував всім, хто допомагає захищати Україну та українців. За час після його візиту до Сполучених Штатів Америки 2 тижні тому в українському дипломатичному марафоні було вже понад 20 етапів.

Зокрема, мовиться про спілкування глави держави з лідерами Німеччини, Швеції, Японії, Хорватії, Іспанії, Латвії, Туреччини, Франції, Данії, Румунії, Канади, Норвегії, Британії, Нідерландів, Ізраїлю, Греції та Індії.

Плюс перші мої переговори цього року з президенткою Єврокомісії. Плюс постійні контакти з представниками США. Наприклад, сьогодні в Києві була делегація Сенату, а також відбулася розмова між міністрами оборони України та США,

– розповів Зеленський.

Дивіться звернення Володимира Зеленського

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Президент прокоментував допомогу від США та Німеччини

Зеленський зауважив, що 6 січня оголосили про новий і дуже потужний пакет американської оборонної підтримки для України, у який увійдуть:

броньовані машини Bradley,

гармати й снаряди, зокрема високоточні;

ракети;

дрони.

Це вчасно та сильно. Загальний обсяг цього пакету підтримки від США – майже 3 мільярди доларів. Я дякую президенту Байдену, дякую конгресменам і всім американцям, які цінують свободу, і які знають, що свободу варто захищати, і які почули Україну під час мого візиту у Вашингтон,

– наголосив президент.

За його словами, є абсолютно конкретні результати цього візиту й переговорів.

"Маємо тепер значний крок Німеччини вперед на посилення безпеки не тільки України, а й усієї Європи, передусім усього регіону, який межує з Росією. Зміцнення нашої протиповітряної оборони – це безпосередня робота на деескалацію тут і зараз", – додав глава держави.

Він зазначив, що чим менше буде можливостей у Росії тероризувати мирні міста, тим меншим буде й загальний потенціал її агресії.

"Я дякую пану канцлеру Шольцу за рішення надати Україні систему ППО Patriot! Разом із блискучими німецькими IRIS-T Patriot зроблять українське та європейське небо відчутно безпечнішим", – заявив президент.

Окрім цього, сьогодні він обговорив з канцлером інші аспекти оборонної взаємодії, зокрема 40 Marder та речі, необхідні, щоб зупинити російську агресію.

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Україна розраховує вийти на початок переговорів про членство в ЄС

Зеленський розповів, що дуже важлива розмова була сьогодні з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою. Японія за підсумками минулого року стала лідером серед азійських країн у захисті свободи й міжнародного права.

"Впевнений, що й цього року – особливо з урахуванням головування Японії в "Групі семи", яке почалось із січня, – зможемо разом зробити ще більше для нашої спільної безпеки. Власне, сьогодні ми погодили пріоритети у співпраці в цьому році", – додав президент.

Він подякував Кісіді за дуже серйозний пакет енергетичної допомоги – потужні генератори для нашої країни.

Можна назвати стратегічною й сьогоднішню мою розмову з прем'єр-міністром Швеції. Зараз почалося головування Швеції в Раді ЄС, і ми розраховуємо саме в час шведського головування вийти на початок переговорів щодо членства України у Європейському Союзі,

– зауважив глава держави.

Він наголосив, що це важливий мотиваційний елемент для України та всіх європейців.

"Попри будь-які спроби Росії дестабілізувати Європу ми разом стаємо ще сильнішими в усіх аспектах, зокрема інституційних", – наголосив Зеленський.

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Президент закликав реагувати на сигнали повітряної тривоги

За словами Зеленського, станом на зараз для України є:

більше ППО та бронетехніки,

вперше західні танки,

більше гармат і снарядів,

більше енергетичних і політичних можливостей.

А це все означає більше захисту для українців і для всіх європейців від будь-яких проявів російського терору. Раш*зм має програти у цій війні – в усьому й усюди. На землі, в небі, на морі, в енергетиці, в економіці, в політиці та зрештою – на лаві підсудних у міжнародному трибуналі за цю агресію проти України,

– наголосив президент.

Він додав, що щодня український уряд та дипломати разом із партнерами наближають цей вирок для терористів – щодня мир стає ближчим.

"Наступного тижня продовжу наш дипломатичний марафон. Зробимо Україну ще сильнішою! Я дякую всім, хто захищає нашу державу! Дякую всім, хто тримає Бахмут і Донеччину! Всім, хто рухається вперед на Луганщині! Всім, хто тримає Південь! Усім, хто захищає наше небо!" – додав глава держави.

Водночас Зеленський закликав українців пам'ятати, яке зло воює проти нашої держави.

"Зважайте на сигнали повітряної тривоги, і особливо цими святковими днями. Наші бійці ППО зроблять усе можливе. Але, будь ласка, допомагайте їм тим, що дбаєте про свою безпеку. Слава Україні!" – підсумував президент.