Обстріли Харкова й Києва, перемовини й звання Героя України: нове звернення Зеленського

Володимир Зеленський 28 лютого записав нове відеозвернення. У ньому прокоментував цинічні обстріли Харкова, атаки на Київ, перемовини з Росією та необхідність ізолювати її від світу, а також заяву на вступ в ЄС. Крім того, президент розповів про присвоєння 12 захисникам звання Героя України.

Свою промову український лідер розпочав зі згадки про те, що російські сили 28 лютого жорстоко обстріляли Харків із реактивної артилерії, повідомляє 24 канал.

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Обстріл Харкова – злочин, за який буде трибунал

Це однозначно воєнний злочин. Мирне місто. Мирні житлові райони. Жодного військового об'єкта,

– зазначив Зеленський.

Він додав, що десятки записів очевидців доводять, що це – не окремий помилковий залп, а свідоме знищення людей.

Президент наголосив, що за цей злочин точно буде Міжнародний трибунал. Адже такі дії Росії - порушення всіх конвенцій. "Ніхто у світі не пробачить вам вбивство мирних українських людей. Зло, озброєне ракетами, бомбами й артилерією, треба зупинити негайно. Знищити економічно", – додав політик.

Необхідність повного закриття неба для Росії

Зеленський зазначив, що світовій спільноті треба розглядати повне закриття неба для російських ракет, літаків, гвинтокрилів.

За п'ять днів вторгнення по Україні завдали вже 56 ракетних ударів, випустили 113 крилатих ракет. Ось така вона "братська дружба",

– пояснив глава держави.

Він відзначив, що світ знає, що потрібно робити.

Москву слід ізолювати від світу

Також президент заявив, що держава, яка вчиняє воєнні злочини проти цивільних людей, не може бути членом Радбезу ООН.

"Такій державі треба закрити вхід до всіх портів, до каналів, аеропортів світу. Така держава не має отримувати сотні мільярдів за експорт енергоресурсів", – продовжив він.

Зеленський наголосив, що купувати російські товари зараз – це платити гроші за вбивство людей.

Українські міста обов'язково житимуть мирно й безпечно

"Мирний, гордий, сильний Харків. Ти таким завжди був. Ти таким завжди будеш. Витримаємо й це. Захистимо Україну", – сказав Зеленський.

Український лідер пообіцяв, що влада допоможе кожному, хто постраждав від нелюдського вторгнення. А Чернігів, Охтирка, Суми, Гостомель, Васильків, Херсон, Маріуполь, Донецьк та всі інші міста й селища нашої рідної країни побачать мирне й безпечне життя.

Він також висловив співчуття рідних і близьким загиблих.

12 захисникам надали звання Героя України

Глава держави підписав указ про присвоєння звання Героя України 12 захисникам:

підполковнику Вагоровському Едуарду Миколайовичу (посмертно);

майору Коломійцю Дмитру Валерійовичу (посмертно);

підполковнику Матуляку Геннадію Васильовичу (посмертно);

лейтенанту Мовчану Віталію Анатолійовичу (посмертно);

полковнику Оксанченку Олександру Яковичу (посмертно);

старшому лейтенанту Радіонову Вʼячеславу Денисовичу (посмертно);

старшому лейтенанту Герусу Андрію Андрійовичу;

бригадному генералу Красильникову Дмитру Сергійовичу;

підполковнику Круглову Андрію Миколайовичу;

полковнику Мостовому Олександру Володимировичу;

генерал-лейтенанту Содолю Юрію Івановичу;

полковнику медичної служби Хорошуну Едуарду Миколайовичу.

Київ – постійно під загрозою

Також український президент зазначив, що ключова мета ворога – Київ. Тому столиця постійно під загрозою.

Тільки за сьогодні (28 лютого – 24 канал) здійснені вже три ракетно-бомбові удари. Під прицілом ТЕЦ-6. Вони хочуть вивести з ладу електростанцію та залишити наше місто без світла,

– повідомив глава держави.

Росія також атакує місто своїми диверсантами. Однак українські захисники знешкоджують їх.

Крім того, у Києві створили цілодобовий координаційний штаб, який збирає всі запити від обласних адміністрацій щодо нестачі найнеобхіднішого та знаходить постачальників.

Перемовини України й Росії

Глава держави також висловився щодо першого раунду переговорів з державою-агресоркою. Вони супроводжувалися обстрілами України.

"Я вважаю, що таким нехитрим способом Росія намагається тиснути. Справедливі переговори можуть бути тоді, коли одна сторона не б'є по іншій стороні реактивною артилерією в момент переговорів", – сказав Зеленський.

Політик додав, що поки немає такого результату, який би хотіла отримати українська сторона. Однак ще буде другий раунд перемовин.

Заявка на участь в ЄС

Ще одна річ, про яку дуже важливо сказати. Ми чекали цього 30 років. Сьогодні я підписав заявку на членство України у Європейському Союзі,

– продовжив політик.

Зеленський зазначив, що Україна виборола право бути разом з усіма у Європі. Заявка вже у Брюссель, офіційно зареєстрована.

Нове відеозвернення Зеленського: дивіться відео

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