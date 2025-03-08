Зеленський у зверненні розповів подробиці майбутніх переговорів у Саудівській Аравії

Зеленський записав чергове вечірнє звернення. Президент розповів про наслідки жажливих ударів Росії по Добропіллю та про роботу з міжнародними партнерами, зокрема підготовку переговорів у Ер-Ріаді.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського у Telegram.

Зеленський зазначив, що сьогодні в місті Добропілля на Донеччині тривали рятувальні роботи після одного з найжорстокіших російських ударів. Ворог завдав комбінованого удару, прорахованого для спричинення максимальної шкоди. Ракети, також "Шахед" по центральній частині міста. Девʼять житлових будинків були під ударом, також під ударом торговельний центр, магазини.

На жаль, загинули 11 людей, серед них – працівник ДСНС. Висловлюю щирі співчуття їхнім рідним. Окупанти повторно вдарили, коли на місці працювали рятувальники. Кількість поранених сягнула 50 осіб, серед них семеро дітей, наймолодшій дівчинці всього 10 років. Усім постраждалим надано необхідну медичну допомогу.

"Були сьогодні також інші обстріли Донеччини, також Харківщини, наших південних регіонів. В Херсоні знов удар FPV-дронів по цивільних. Росія буквально щоденно доводить своєю жорстокістю, що для них там, у Москві, нічого не змінилось. Вони думають не про те, як закінчити війну, а про те, як встигнути знищити й захопити більше, поки світ їм дозволяє цю війну вести", – додав Зеленський.

Звісно, ми робимо максимум для захисту життя. І я вдячний усім лідерам, усім тим дипломатам країн-партнерів, усім громадським діячам, які підтримують Україну, які засудили ці російські удари і які називають усі речі своїми іменами,

– зазначив президент.

Сьогодні, зауважує Зеленський, українська та британська команди працювали у Києві над кроками, "які можуть допомогти". Найближчим часом буде багато міжнародних зустрічей, зокрема української та американської делегацій у Саудівській Аравії.