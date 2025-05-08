П'яний "депутат" намагався підійти до Зеленського на Хрещатику під час запису звернення

Під час запису звернення Володимира Зеленського до Дня пам’яті та перемоги над нацизмом на Хрещатику стався курйозний інцидент. До президента намагався прорватися нетверезий чоловік, який назвав себе "депутатом".

Повідомляє 24 Канал з посиланням на відео в Telegram-каналі "Київський Двіж".

Дивіться також Робив фото із перехожими: Зеленського помітили в центрі Києва

До Зеленського на Хрещатику намагався підійти п'яний чоловік

У центрі Києва, на Хрещатику, стався курйозний інцидент під час запису звернення президента Володимира Зеленського до Дня памʼяті та перемоги над нацизмом. До глави держави намагався підійти чоловік, який був, ймовірно, у стані алкогольного сп’яніння.

П'яний "депутат" намагався підійти до Зеленського на Хрещатику: дивіться відео

На опублікованому відео видно, як охорона президента оперативно зреагувала на порушника та перекрила йому прохід.

Також на відео можна почути, як чоловік за кадром перепрошує, ймовірно, за свого знайомого. Зауважимо, що порушника обурила така поведінка охорони президента.

Ти шо, дурак? Президент іде,

– каже чоловік за кадром до свого знайомого.

На це герой відео твердо відповів: "а я депутат!".