Де у Росії кордони з Молдовою, – Зеленський різко відкинув казки Росії про "захист територій"

Байки Росії про нібито захист своїх територій – безглузді. Мотиви агресії диктатора Путіна зрозумілі і очевидні – окупувати якомога більше територій країн, які входили до складу Радянського союзу, включно з Молдовою.

Так під час інтерв'ю Президента України Володимира Зеленського для латиноамериканських ЗМІ, він запитав, які кордони Росії з Молдовою, інформує 24 Канал.

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Які Росія має спільні кордони з Молдовою, що вона не дала розвиватись цій державі?,

– риторично запитав Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що в цьому вся Росія: "ні при чому кордони, вони не зважають ні на що".

Росія хоче повернути ті держави, які були в радянському союзі і мати повну окупацію та владу над ними, – додав український лідер.

Проблема Придністров'я

Молдова має намір вступити до ЄС разом з окупованим Росією Придністров'ям. Президентка країни Мая Санду сподівається, що це відбудеться до 2030 року.

Санду переконана, що шлях Молдови до Європейського Союзу допоможе вирішити їй "заморожений конфлікт".

Також Санду вважає, що розв'язання ситуації із невизнаним Придністров'ям полягає у боротьбі з корупцією та проведенні економічних реформ. Це покаже мешканцям Придністров'я, що зв'язки з блоком, а не з Росією, будуть корисними для їхнього життя.