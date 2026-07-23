Зеленський запропонував Федорову кілька посад

Володимир Зеленський заявив, що запропонував колишньому міністру оборони Михайлу Федорову декілька посад.

Про це президент України сказав на пресконференції у четвер, 23 липня, повідомляє "РБК-Україна".

Що Зеленський запропонував Федорову?

За словами Зеленського, останнім з запропонованих варіантів стала посада віцепрем'єр-міністра з військових інновацій.

Дуже важливо, що повинна бути координація з керівництво Міноборони, з керівництво нашої армії, та безумовно з президентом України. Ми повинні робити це кожного дня. Я запропонував йому це,

– сказав глава держави.

Нагадаємо, 14 липня Верховна Рада підтримала відставку прем'єр-міністерки Юлії Свириденко, у відставку також автоматично пішов весь уряд.

Ввечері наступного дня Михайло Федоров підтвердив, що залишає посаду міністра оборони.

За повідомленнями ЗМІ, головною причиною кадрового рішення Зеленський назвав неможливість надалі миритися з конфліктом між керівництвом Міноборони та Генерального штабу.

16 липня українці розпочали масові протести із вимогою повернути міністра на посаду, а натомість відправити у відставку Олександра Сирського. Згодом Сирського дійсно звільнили з посади головнокомандувача ЗСУ, однак тимчасовим виконувачем обов’язки міністра оборони призначили Євгена Хмару.

За словами президента, Хмара займається вирішенням питань щодо постачання для діпстрайків та мідлстрайків, які обговорювалися з бойовими командирами та виробниками зброї.