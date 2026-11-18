Володимир Зеленський запропонував партнерам обміняти наявні в них перехоплювачі для Patriot та IRIS-T на ракети, які вже замовив Київ. За його словами, це допоможе Україні закрити дефіцит у засобах ППО негайно.

Таку пропозицію президент озвучив під час виступу на засіданні Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" 17 листопада.

Що запропонував Зеленський союзникам?

Зеленський запропонував обмін ракетами-перехоплювачами для систем Patriot та IRIS-T. Партнери нададуть Україні ці ракети зі своїх наявних запасів. Своєю чергою Київ передаватиме союзникам вже замовлені ним ракети для ППО, щойно їх виготовлять.

За словами президента, це взаємовигідний обмін. Він дозволить Україні отримати ракети-перехоплювачі, які їй "потрібні тут і зараз", а партнерам – поповнити свій арсенал. "Тож це спосіб вирішити нашу нагальну проблему й водночас допомогти вам отримати нові ракети для власної оборони", – пояснив політик.

Нагадаємо, запаси перехоплювачів PAC-2 та PAC-3 в Європі суттєво скоротилися. Водночас нові партії ракет, замовлені Україною для виробництва в Німеччині, очікуються лише у 2027 – 2028 роках.

Під час виступу Володимир Зеленський також закликав США не затримувати постачання озброєння.

Наприкінці жовтня президент заявляв, що за останні три місяці Україна отримала від США лише 24 ракети-перехоплювачі. Тоді як насправді вона потребує щонайменше 350 таких ракет щомісяця.

Політик вказував на те, що американці зволікають із передачею Києву ракет, за які вже заплатили європейці.