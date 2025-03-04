Президент Зеленський запропонував перші етапи закінчення війни з Росією під лідерством Трампа. Зокрема, він наголосив на звільненні полонених та негайному перемир'ї в небі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Володимира Зеленського у соцмережі Х.

Володимир Зеленський зазначив, що Україна готова працювати швидко, щоб закінчити війну.

Першими етапами можуть стати звільнення полонених, негайне перемир’я в небі: заборона ракет, далекобійних дронів, бомбардувань енергетичної та іншої цивільної інфраструктури – і негайне перемир’я на морі, якщо Росія зробить те ж саме,

– заявив президент.

Глава держави вважає, що після цього Україна дуже швидко пройде всі наступні етапи й разом зі США зможе домовитися про сильну остаточну угоду.

Водночас Зеленський наголосив, що Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити надійний мир. Президент зазначив, що його команда готова працювати під сильним лідерством Трампа.

Стосовно перепалки у Білому домі, то Володимир Зеленський визнав, що зустріч "пройшла не так, як передбачалося". За словами президента, йому прикро, що так сталося.