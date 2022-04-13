Зеленський запропонував Росії обміняти Медведчука на наших полонених захисників

СБУ 12 квітня затримала Віктора Медведчука. Президент Володимир Зеленський запропонував країні-терористці обміняти його на українських захисників, які потрапили в полон.

Медведчук ховався усі дні війни, повідомляє 24 канал. Його затримали під час спроби втечі з України.

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Зеленський пропонує обміняти Медведчука на українських бійців

Президент наголосив, що відповідальність за воєнні злочини – неминуча. Як приклад він навів результати роботи співробітників СБУ.

Дуже символічно, що саме у День космонавтики був затриманий пан Медведчук. Він ховався 48 днів. А ось нарешті вирішив спробувати втекти за межі нашої держави. Що ж, для цього "космонавта" – у поганому сенсі слова – не спрацювало знамените "Поехали!",

– зауважив Зеленський.

Глава держави додав, що особливим цинізмом Медведчука було те, що він одягнув військовий камуфляж.

"Намагався так замаскуватись. Ось такий "вояка". Ось такий "патріот". Що ж, якщо Медведчук сам обрав для себе військову форму, він підпадає під правила воєнного часу. Пропоную Російській Федерації обміняти цього вашого хлопця на наших хлопців і наших дівчат, які зараз у російському полоні", – заявив президент.

Зеленський підсумував, що важливо, аби українські правоохоронні органи та ЗСУ також розглянули цю можливість обміну.

Дивіться звернення Володимира Зеленського:

Варто подивитися – завдяки зусиллям СБУ затримали Медведчука