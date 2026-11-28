Володимир Зеленський заслухав доповідь заступника керівника Офісу Президента Павла Паліси про ситуацію на фронті, потреби українських військових та співпрацю з міжнародними партнерами. Глава держави також анонсував кадрові призначення у військовій сфері та повідомив про підготовку продовження програми закупівлі пікапів для війська на 2027 рік.

Про це президент написав у своєму телеграм-каналі.

Про що Павло Паліса доповів Зеленському?

Під час зустрічі обговорили ситуацію на фронті, потреби українських підрозділів та забезпечення військових необхідною технікою. Зокрема, Зеленський повідомив про підготовку продовження програми закупівлі пікапів на наступний рік. Наразі визначають її обсяги та фінансування.

Президент наголосив, що забезпечення армії такими автомобілями залишається важливим завданням, тому відповідну підтримку потрібно продовжувати.

Паліса також розповів про комунікацію з партнерами щодо постачання Україні засобів протиповітряної оборони, турелей та іншого обладнання.

Дякую всім партнерам, які з Україною,

– зазначив Зеленський.

Що відомо про антибалістичну систему FREYJA?

Окремо президент і його заступник обговорили пріоритети роботи над антибалістичною програмою FREYJA та домовленості з європейськими виробниками.

За словами Зеленського, Україна продовжує рухатися до створення ефективної системи протидії балістичним загрозам.

Раніше глава держави повідомляв, що перші прототипи антибалістичної системи FREYJA мають з'явитися вже взимку. Наразі триває інтеграція компонентів, необхідних для її роботи.

Які кадрові рішення готує Зеленський?

Під час доповіді Павла Паліси також обговорили окремі кадрові питання у військовій сфері.

Президент повідомив, що відповідні призначення проведуть спільно з міністром оборони України та Головнокомандувачем ЗСУ. Водночас він не уточнив, про які саме посади та кандидатури йдеться.

Нагадаємо, Павло Паліса є заступником керівника Офісу Президента. Він має військовий досвід і регулярно доповідає главі держави про ситуацію на фронті та потреби Сил оборони.