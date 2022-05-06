Зеленський заснував нову відзнаку – "За мужність та відвагу"

З початку війни Росії проти України понад 11 тисяч українських військових отримали державні нагороди. Наші захисники та захисниці демонструють найвищу відвагу та майстерність.

Як повідомив Володимир Зеленський у своєму зверненні до українців, 11,5 тисяч українських військових отримали відзнаки за свої доблесть, мужність та героїзм. Указ про нагороду ще 286 воїнів було підписано 5 травня.

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Нова відзнака

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про заснування почесної відзнаки "За мужність та відвагу". Її будуть отримувати воїни, які відзначилися особливим героїзмом при захисті України, веденні бойових дій або ж виконанні спеціальних завдань.

Почесну відзнаку За мужність та відвагу» присвоює Президент України за поданням відповідно Головнокомандувача Збройних Сил України,

– йдеться в указі.

Якщо військову відзнаку отримає військова частина, то відзнака буде зображена на її прапорі. Також воїни з цієї частини можуть носити спеціальні знаки на грудях, які будуть вказувати на їх приналежність до частини, яка здобула відзнаку.

Указ набрав чинності з дня його публікування, тобто з 5 травня 2022 року.

Подвиги ЗСУ та інших героїв: останні новини з фронту

Наші сили Протиповітряної оборони не дають ворогу можливості здобути перевагу у небі. Впродовж доби вони завдали ворогу нових втрат, повідомляється про ураження 15 повітряних цілей ворога.

Як повідомляє Пентагон, росіяни попри скупчення своїх сил на декількох напрямках не можуть досягнути тих результатів, на які сподівалися при плануванні перегрупування своїх сил. Так, ворог зміг трішки просунутися на півночі Донбасу, але це зовсім не той результат, на який сподівалися російські окупанти.

Росіяни намагаються будь-що приховати реальні показники своїх втрат. У ворога виникли проблеми з набором нових сил для війни проти України, тож додатково демотивувати тих, кого таки вдалося мобілізувати, росіяни не збираються. Нагороди мертвим окупантам Путін роздає таємно, внаслідок чого кілкість таємних указів диктатора є рекордною за останні 20 років його правління.

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