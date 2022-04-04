Україна – не остання ціль, – Зеленський застеріг, що наступною в планах Путіна може бути Молдова

Президент України Володимир Зеленський застеріг, що Росія хоче захопити не лише Україну. Путін може зазіхнути й на Молдову.

Про це він заявив під час промови в Парламенті Румунії. За його словами, російські окупанти звикли до безкарності, тому можуть наважитися і на такий крок.

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На території України вирішується доля Східної та Центральної Європи

Російські пропагандисти неодноразово говорили, що Молдова теж є стратегічною ціллю Росії. Тим паче окупанти стрімко намагаються обійти Миколаїв та захопити Одесу. А звідти до Молдови – взагалі невеличка відстань.

Зеленський переконаний – якщо ЄС захистить свободу в Україні, то забезпечить мир та безпеку в Європі.

Зараз саме на території України вирішується доля всієї Східної і Центральної Європи, Чорноморського регіону. Тому захистити свободу України, захистити свободу українців – це гарантувати безпеку Європі.

Як Європа може допомогти Україні

Чинних санкцій недостатньо, щоб змусити Росію шукати мир з Україною. Тому необхідно їх посилювати: зокрема, закрити порти для російських кораблів, припинити транзит товарів та повністю припинити економічну співпрацю з Росією.

Можна сперечатись, яким має бути формат: повне ембарго на постачання або програма на кшталт "нафта в обмін на продовольство", – але це необхідно, – наголошує Президент України.

Попри це, політики демократичного світу мають підтримувати ідею надати Україні усю потрібну зброю. Адже саме на полі бої вирішується, хто ж переможе – свобода чи тиранія.

Зеленський також додав, що "кожен, від кого це залежить" має сприяти щодо розслідування та притягнення до відповідальності російських військових, які скоїли воєнні злочини проти цивільного населення України.

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