Зеленський затвердив склад делегації на переговори з Росією в Стамбулі: хто її очолить
- Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для переговорів з Росією в Стамбулі.
- Делегацію очолив секретар РНБО Рустем Умєров, до складу увійшли представники різних державних органів.
Президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для участі в переговорах з Росією в Стамбулі. Очолив делегацію секретар РНБО Рустем Умєров, до складу також увійшли представники МЗС, Офісу президента, ЗСУ, СБУ та розвідки.
Про це розповідає 24 Канал з посиланням на текст відповідного указу №539/2025 від 22 липня опублікований на сайті президента України.
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Україна визначила склад делегації на перемовини в Стамбулі
Президент Володимир Зеленський підписав указ про склад української делегації для участі в третьому раунді переговорів з Росією.
Очолить делегацію секретар РНБО та ексміністр оборони Рустем Умєров. До складу увійшли 14 представників ключових силових, дипломатичних та розвідувальних структур – серед них представники Офісу президента, ЗСУ, СБУ, МЗС, розвідки та омбудсмена.
Серед членів делегації – радник керівника ОП Олександр Бевз, перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки Олег Луговський, заступник голови СБУ Олександр Поклад, представник Міноборони Вадим Скібіцький, а також низка військових із Генштабу, ВМС і Повітряних Сил.
Турецьке управління зв’язків із громадськістю підтвердило, що переговори між Україною та Росією розпочнуться 23 липня о 19:00 за місцевим часом. За даними журналістів Суспільного, дата зустрічі залежить від виконання умов попереднього раунду – зокрема домовленостей щодо обмінів.