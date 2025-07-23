Зеленський затвердив склад делегації на переговори з Росією в Стамбулі: хто її очолить

Президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для участі в переговорах з Росією в Стамбулі. Очолив делегацію секретар РНБО Рустем Умєров, до складу також увійшли представники МЗС, Офісу президента, ЗСУ, СБУ та розвідки.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на текст відповідного указу №539/2025 від 22 липня опублікований на сайті президента України.

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Україна визначила склад делегації на перемовини в Стамбулі

Президент Володимир Зеленський підписав указ про склад української делегації для участі в третьому раунді переговорів з Росією.

Очолить делегацію секретар РНБО та ексміністр оборони Рустем Умєров. До складу увійшли 14 представників ключових силових, дипломатичних та розвідувальних структур – серед них представники Офісу президента, ЗСУ, СБУ, МЗС, розвідки та омбудсмена.

Серед членів делегації – радник керівника ОП Олександр Бевз, перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки Олег Луговський, заступник голови СБУ Олександр Поклад, представник Міноборони Вадим Скібіцький, а також низка військових із Генштабу, ВМС і Повітряних Сил.

Турецьке управління зв’язків із громадськістю підтвердило, що переговори між Україною та Росією розпочнуться 23 липня о 19:00 за місцевим часом. За даними журналістів Суспільного, дата зустрічі залежить від виконання умов попереднього раунду – зокрема домовленостей щодо обмінів.