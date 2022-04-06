Зеленський повернув закон про колаборантів у Раду зі своїми правками

Володимир Зеленський повернув до Верховної Ради закон щодо вдосконалення відповідальності за колабораційну діяльність. Президент вніс у документ свої пропозиції.

Про те, що глава держави не підписав закон, а повернув його парламенту назад, свідчить інформація в картці документа №7186 на сайті Ради.

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Зеленський повернув Раді закон про колаборантів

Президент України повернув до Верховної Ради зі своїми пропозиціями закон щодо вдосконалення відповідальності за колабораційну діяльність та особливості застосування запобіжних заходів за вчинення злочинів проти основ національної та громадської безпеки.

Текст самих пропозицій поки що не опублікували.

Нагадаємо, народні депутати проголосували за відповідний документ 24 березня.

Деталі проголосованого Радою законопроєкту

Документом посилюють відповідальність за колабораціонізм. Зокрема, за співпрацю з державою-агресором передбачено від 10 до 12 років позбавлення волі.

Крім того, обмежується доступ таких осіб до посад, пов'язаних із виконанням функцій держави чи місцевого самоврядування, на термін від 10 до 15 років з можливою повною конфіскацією майна.

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