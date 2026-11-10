Зеленський сказав, коли сподівається побачити новий радар для української ППО

Україна та Європа потребують нової системи протиповітряної оборони Freyja. Володимир Зеленський 10 листопада зазначив, що вона потрібна не лише на зиму для тестів, а й для розширення виробництва.

Глава держави наголосив на необхідності своєчасно зміцнити повітряний щит до настання сильних холодів. Водночас Україна прагне налагодити довгострокову промислову співпрацю із західними союзниками для посилення безпеки всього континенту.

Масштабування виробництва ППО

Київ зацікавлений у швидкому залученні інноваційних засобів протиповітряної оборони для відбиття російських атак, проте розраховує не лише на разові поставки військової допомоги, а й на розгортання спільних оборонних проєктів.

Нам треба Freyja, і ми говоримо не тільки про те, що вона нам потрібна взимку, щоб протестувати її, але й про можливості і як можна розширити виробництво,

– зазначив Володимир Зеленський.

Посилення захисту цивільного населення та критичної інфраструктури від балістики залишається ключовим завданням оборони.

"Завтра, сподіваюся, я побачу новий радар данського виробництва для FREYJA. Дай Боже, щоб усе запрацювало", – уточнив глава держави.

Раніше він наголошував, що доступ до технологій Starshield допоміг би силам оборони своєчасно виявляти балістичні установки ворога та ефективно блокувати ракетні пуски.