На майданчику ООН може буде створений спецтрибунал для Росії, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на майданчику ООН може буде створений спецтрибунал для Росії. Також працюють над механізмом щодо компенсації всіх збитків, яких завдала країна-агресорка нашій державі.

Про це заявив президент під час пресконференції для ЗМІ 24 лютого, передає 24 Канал.

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Що відомо про спецтрибунал для Росії

Глава держави наголосив, що всі кроки починаються з політичного об'єднання. За його словами, майданчик ООН може й не універсальний, але такого майданчика, де було б більше держав, яких можна об'єднати політично, він поки що не бачить.

І на цьому майданчику ми можемо підтримати створення спеціального трибуналу за злочини Росії, за агресію РФ. Ми працюємо над створенням механізму щодо компенсації всіх збитків завданих агресією Росії на території нашої держави,

– сказав Зеленський.

Зеленський наголосив, що всі українські дипломати та політики щоденно докладають максимум зусиль для того, щоб це запрацювало.

За словами глави держави, вже є перші кроки щодо механізму компенсацій. Він також виділив уряд Нідерландів та Британії, які допомагають Україні у цьому питанні. Президент висловив теж слова вдячності Польщі та країнам Балтії. Він наголосив, що "ці країни нас підтримують у тому, щоб ми не попросили".

Чому так складно

Зеленський зауважив, що інституції створені давно, вони не проходили такі випробування, а також немає такого досвіду.

"Вся бюрократична система вона не дає відповіді: "так коли ж?" – сказав президент.