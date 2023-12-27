Україна спрощує всі процедури щодо виробництва зброї, – Зеленський

Сьогодні, 27 грудня, президент Володимир Зеленський зустрівся з керівниками та працівниками державних і приватних компаній оборонно-промислового комплексу. Він розповів про спрощення Україною процедур щодо виробництва зброї.

Питання виробництва зброї надзвичайно актуальне для українців. Зеленський на зустрічі з представниками української оборонної промисловості детальніше розповів про частку приватних компаній в оборонному комплексі.

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Що відомо про спрощення процедури виробництва зброї

Очільник держави відзначив, що в оборонному комплексі постійно зростає частка приватних компаній. І вже чотири з п'яти компаній ОПК – це недержавні підприємства.

Він наголосив, що Україна повинна нарощувати використання сили, однієї з головних сил людської натури – сили підприємництва. За словами Зеленського, без цього розвиватися швидко просто неможливо.

Буде правильно, щоб державні компанії нарівні конкурували з приватними підприємствами заради якості та швидкості нашого українського виробництва. Ми всі – в одній команді. Нам усім потрібно однакове – перемога,

– зауважив президент.

Володимир Зеленський повідомив, що держава зі свого боку продовжить спрощувати бюрократичні процедури – від імпорту складників до процесу допуску до експлуатації, а уряд працює над забезпеченням фінансування довгострокових контрактів.

Про що ще розповів Зеленський: коротко