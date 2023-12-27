Україна спрощує всі процедури щодо виробництва зброї, – Зеленський
Джерело:Володимир Зеленський
Сьогодні, 27 грудня, президент Володимир Зеленський зустрівся з керівниками та працівниками державних і приватних компаній оборонно-промислового комплексу. Він розповів про спрощення Україною процедур щодо виробництва зброї.
Питання виробництва зброї надзвичайно актуальне для українців. Зеленський на зустрічі з представниками української оборонної промисловості детальніше розповів про частку приватних компаній в оборонному комплексі.
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Що відомо про спрощення процедури виробництва зброї
Очільник держави відзначив, що в оборонному комплексі постійно зростає частка приватних компаній. І вже чотири з п'яти компаній ОПК – це недержавні підприємства.
Він наголосив, що Україна повинна нарощувати використання сили, однієї з головних сил людської натури – сили підприємництва. За словами Зеленського, без цього розвиватися швидко просто неможливо.
Буде правильно, щоб державні компанії нарівні конкурували з приватними підприємствами заради якості та швидкості нашого українського виробництва. Ми всі – в одній команді. Нам усім потрібно однакове – перемога,
– зауважив президент.
Володимир Зеленський повідомив, що держава зі свого боку продовжить спрощувати бюрократичні процедури – від імпорту складників до процесу допуску до експлуатації, а уряд працює над забезпеченням фінансування довгострокових контрактів.
Про що ще розповів Зеленський: коротко
- Зеленський зауважив, що цьогоріч завдяки компаніям українського ОПК вдалося втричі збільшити виробництво зброї й техніки порівняно з минулим роком.
- Президент наголосив на тому, що системно розгортається виготовлення боєприпасів для вітчизняних дронів, а також збільшилися кількісні та якісні показники виробництва ракет.
- За його словами, окрему увагу у наступному році приділять виготовленню саме вибухових речовин та порохів, яких у світі дефіцит.