Зеленський заявив, що підтримка США посилюється щотижня – вже є її результати на передовій

Сполучені Штати Америки дуже сильно допомагають народові України від початку вторгнення Росії. Проте з кожним тижня підтримка лише зростає та це одразу демонструють досягнення на полі бою.

Відповідну заяву зробив 17 червня президент Володимир Зеленський. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на його вечірнє звернення.

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Зеленський подякував Байдену та Джонсону

Глава держави розповідав загалом про дипломатичні здобутки та підкреслив, що їх протягом дня було дійсно багато. Починаючи з розмови з прем'єром Нідерландів, закінчуючи візитом прем'єра Британії Боріса Джонсона. Щодо останнього, то йому президент подякував за лідерство в підтримці України, зокрема, й зброєю.

Хочу також сьогодні подякувати Президенту США Джозефу Байдену за те, що американська підтримка для України посилюється щотижнево,

– сказав Володимир Зеленський.

Він додав, що цей тиждень був досить результативним за різними напрямками. Зокрема, у наших захисників були вагомі результати на передовій. "Саме завдяки підтримці США", – підсумував очільник України успіхи на фронті.

У США знають про всі потреби, які є в України

Нещодавно глава Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі сказав, що його країна та партнери знають про всі потреби, які є в нас на фронті. Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний періодично спілкується з цим генералом і розповідає, яка ситуація на фронті.

Щодо запитів на військову підтримку, то їх надає Міноборони України, а партнери намагаються вже якомога швидше допомогти із постачаннями.

Все, про що просив генерал Залужний, якнайшвидше, ми отримуємо через міжнародну спільноту, через Сполучені Штати, союзників і партнерів, і ми робимо це так швидко, як тільки можемо,

– сказав Міллі.

Слід зауважити, що після зустрічі "Рамштайн-3" стало відома кількість протитанкових ракетних систем, які вже надала Україні міжнародна спільнота – 97 тисяч, з яких 60 тисяч є американськими Javelin. Міллі акцентував, що це "більше, ніж є танків у світі". Проте це далеко не вся підтримка, про яку стало відомо після цього з'їзду представників оборонних відомств майже 50 країн.

Звернення президента за 17 червня: дивіться відео