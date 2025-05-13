Зеленський заявив, що погодив з Трампом у Ватикані повне припинення вогню

Президент Зеленський під час похорону Папи Франциска у Ватикані 26 квітня поспілкувався із Трампом. За його словами, вони погодили повне припинення вогню.

Глава держави подякував Трампу за цю розмову. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на виступ Зеленського перед медіа 13 травня.

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Зеленський розповів про розмову із Трампом у Ватикані

Володимир Зеленський зауважив, що зустріч із Дональдом Трампом у Ватикані була "дуже хорошою".

Ми погодили з ним, що потрібне повне припинення вогню, безумовне. І вимагати це потрібно від російської сторони,

– сказав президент.

Тож саме Росія повинна зробити крок, тому що Україна і так підтримує тишу.

Водночас Зеленський наголосив, що лише він має домовлятися з диктатором Путіним про припинення вогню.

Глава держави також додав, що запевнив Трампа, що Україна завжди виконує те, що обіцяє. Як це, зокрема, було із ратифікацією угоди про копалини.