Третя світова війна вже почалася: Зеленський відповів, коли це сталося

Президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що Україна нібито не має вибору і повинна поступитися частиною території заради миру. Однак Володимир Зеленський вважає, що Третя світова війна вже розпочалася.

Путін розпочав Третю світову війну, напавши на Україну. Про це глава держави заявив у коментарі BBC.

Дивіться також Зеленський заявив про нову тактику масованих атак Росії

Що Зеленський сказав про Третю світову?

Журналіст поцікавився в українського лідера, чи, на його думку, Дональд Трамп так само, як і Джо Байден, боїться ядерного шантажу і початку Третьої світової війни.

Я вважаю, що Путін уже її (третю світову – 24 Канал) розпочав. Питання в тому, скільки території він зможе захопити і як його зупинити… Росія хоче нав'язати світові інший спосіб життя і змінити життя людей, яке вони обрали для себе,

– відповів Зеленський.

За його словами, Україна сьогодні фактично стримує цю війну, не дозволяючи їй перерости у повномасштабну глобальну конфліктну ситуацію.

Президент наголосив на необхідності посиленого військового та економічного тиску на Росію, щоб змусити Путіна відступити.

Також Зеленський відкинув припущення, що відмова України від Донбасу задовольнить російського лідера і той покладе край війні. Очільник Кремля, можливо, погодився зупинити бойові дії на певний час лише для того, аби відновитися і продовжити агресію.

Президент України висловив впевненість у перемозі своєї країни і у тому, що рано чи пізно вона поверне усі окуповані території. Зараз цього вона зробити не може, бо це коштуватиме життів великої кількості людей. На таку жертву Україна піти не може, бо землі без людей – ніщо.

Що відомо про загрозу Третьої світової війни?