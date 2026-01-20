Укр Рус
20 січня, 20:06
Оновлено - 20:35, 20 січня

Робота Повітряних сил по "Шахедах" незадовільна, – Зеленський

Тимур Єремьянц
Основні тези
  • Президент Зеленський назвав роботу Повітряних сил по "Шахедах" незадовільною після нічного обстрілу Київщини.
  • Він зазначив, що розібрав цю ситуацію з міністром оборони та анонсував висновки.

Президент України пояснив, що розібрав з міністром оборони роботу Повітряних сил ЗСУ по ворожих цілях. Він згадав про нічний обстріл Київщини 20 січня та підкреслив, що вона є незадовільною.

Про це заявив український президент Володимир Зеленський у зверненні.

Що президент каже про відбиття російських атак?

Володимир Зеленський визнав, що в Києві ситуація є найскладнішою. Уночі ворог укотре вдарив по об'єктах енергетики.

Робота Повітряних сил по "Шахедах" – незадовільна… Організація роботи повітряних сил повинна бути іншою,
– каже президент.

Зеленський окремо розібрав цю ситуацію з міністром оборони. "Висновки будуть", – анонсував український політик.

Чи достатньо в Україні сил ППО?

  • Президент України зазначив, що в Україні трохи збільшилася кількість систем ППО, але кількість ракет залишилася незмінною. Він наголосив, що треба зменшувати можливості Росії виробляти ракети. Втім, цього поки не відбувається.

  • За словами Зеленського, Росія планує наростити виробництво ударних безпілотників і застосовувати щонайменше 1000 за добу. Президент повідомив, що наразі Україна уже виробляє близько тисячі перехоплювачів на добу, однак цього все ще недостатньо, адже темпи виробництва випереджають кількість підготовлених операторів.