Робота Повітряних сил по "Шахедах" незадовільна, – Зеленський

Президент України пояснив, що розібрав з міністром оборони роботу Повітряних сил ЗСУ по ворожих цілях. Він згадав про нічний обстріл Київщини 20 січня та підкреслив, що вона є незадовільною.

Про це заявив український президент Володимир Зеленський у зверненні. Що президент каже про відбиття російських атак? Володимир Зеленський визнав, що в Києві ситуація є найскладнішою. Уночі ворог укотре вдарив по об'єктах енергетики. Робота Повітряних сил по "Шахедах" – незадовільна… Організація роботи повітряних сил повинна бути іншою,

– каже президент. Зеленський окремо розібрав цю ситуацію з міністром оборони. "Висновки будуть", – анонсував український політик. Чи достатньо в Україні сил ППО? Президент України зазначив, що в Україні трохи збільшилася кількість систем ППО, але кількість ракет залишилася незмінною. Він наголосив, що треба зменшувати можливості Росії виробляти ракети. Втім, цього поки не відбувається.

За словами Зеленського, Росія планує наростити виробництво ударних безпілотників і застосовувати щонайменше 1000 за добу. Президент повідомив, що наразі Україна уже виробляє близько тисячі перехоплювачів на добу, однак цього все ще недостатньо, адже темпи виробництва випереджають кількість підготовлених операторів.