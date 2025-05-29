Тиждень минув, а Росія так і не передала "меморандум" ні Україні, ні Туреччині, – Зеленський
- Володимир Зеленський заявив, що Росія не передала "меморандум" про припинення вогню Україні, Туреччині або партнерам.
- За словами президента, росіяни обіцяли зовсім інше, передусім Сполученим Штатам, однак вдались до чергового обману.
Володимир Зеленський заявив, що Росія не передала "меморандум" про припинення вогню ні Україні, ні нашим партнерам, ні навіть Туреччині.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення глави держави в четвер, 29 травня.
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Росіяни не передають "меморандум"
Володимир Зеленський заявив, що Росія затягує війну і робить усе, щоб "просто обдурити країни", які ще намагаються впливати на Москву словом, а не тиском.
Слова з Москвою не працюють. Навіть так званий "меморандум", який вони обіцяли й начебто більш ніж тиждень готували, досі ніхто не бачив. Україні не передали. Нашим партнерам не передали. Навіть Туреччині як країні, яка приймала першу зустріч, теж не передали нову адженду,
– сказав президент.
За його словами, росіяни обіцяли абсолютно протилежне, і передусім вони обіцяли це Сполученим Штатам та Дональду Трампу.
Черговий російський обман. Все вони роблять, щоб зустрічі були пустими. І це ще одна причина, щоб були достатні санкції – достатній тиск на Росію,
– підкреслив Зеленський.
Президент також повідомив, що заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо фронту і щодо далекобійної активності України на території Росії.
Володимир Зеленський наголосив, що саме в Росії повинні відчувати, що таке війна, "щоб було бажання займатися дипломатією".
До слова, раніше в МЗС України заявляли, що страх Росії передавати так званий "меморандум" про припинення вогню вказує лише на те, що він наповнений нереалістичними ультиматумами. За словами Георгія Тихого, в Росії бояться визнати, що гальмують мирний процес.