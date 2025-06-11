"Не країна, а військова база": Зеленський сказав, як Москва розглядає Україну

Володимир Зеленський заявив, що Росія розглядає Україну не як країну, а як джерело ресурсів і військову базу. За його словами, усі країни в регіоні мають справу з одним і тим самим джерелом руйнування.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на виступ президента на саміті "Україна – Південно-Східна Європа", що пройшов 11 червня в Одесі.

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Зеленський висловився про плани Росії

На саміті "Україна – Південно-Східна Європа" Володимир Зеленський заявив, що саме цей регіон є однією з головних цілей Росії для створення хаосу.

Ми вже бачили це раніше на Балканах, де Росія розпалювала етнічні конфлікти, саботаж і навіть спроби державного перевороту. Ми були свідками спроб маніпулювання громадською думкою в Румунії за участю Москви. І вже три десятиліття Росія намагається утримати Молдову в бідності та нестабільності, щоб повністю взяти її під свій контроль,

– підкреслив президент.

За його словами, якщо Європа програє в Молдові цього року, це підбадьорить Росію ще більше втручатися у справи країн і забирати ресурси, суверенітет та історію. Саме через це підтримка європейської Молдови, а не проросійських чи олігархічних сил, є надзвичайно важливим завданням.

Те саме стосується України. Москва розглядає Україну не як країну, а як джерело ресурсів і військову базу для своїх наступних вторгнень. Усі ми в регіоні маємо справу з одним і тим самим джерелом руйнування,

– підсумував Володимир Зеленський.

До слова, під час саміту Зеленський також заявив, що Росія планує захопити Одесу. За словами президента, в такий спосіб країна-агресорка хоче вийти до кордону з Молдовою та Румунією.