Росія виходить на траєкторію програшу у війні, але не готова залишати чужу землю, – Зеленський

Напередодні Володимир Зеленський заявляв, що війна на останньому етапі. Тепер же він зазначив, що Росія виходить на траєкторію програшу у війні проти України.

Відповідну заяву він зробив під час свого виступу на засіданні міністерського круглого столу з підтримки України у Марракеші, Марокко. Водночас глава держави зазначив, що Росія поки не готова забиратися з території нашої країни.

Читайте також Фронт, зброя та Близький Схід: Зеленський провів засідання Ставки

Поки Росія не готова забратися з України

Коли агресор виходить на траєкторію свого програшу, як вийшла Росія у війні проти нас, він завжди розраховує тільки на одне. Він не готовий визнати помилковість рішення про агресію. Він не готовий забратися з чужої землі. Поки що ні. Але цей день настане,

– наголосив президент.

За його словами, один із головних чинників захисту життів від російської агресії та терору – безперервність підтримки України. Володимир Зеленський додав, що наразі Росія прагне зробити свою останню ставку на те, що світ не матиме можливості підтримувати захист життя і свободи нації стільки, скільки це буде потрібно.

Зараз ми перебуваємо в точці, коли вирішується, чи стане агресія і терор звичним способом взаємин однієї нації з іншою. Що тоді станеться з нашим світом? Що станеться з дітьми наших народів? Нехай вони дізнаються, що таке освіта, перш ніж дізнаються, що таке зброя. І нехай вони дізнаються слово щастя раніше, ніж слово війна,

– підкреслив глава держави.

Ми почали з того, що раніше Володимир Зеленський зазначив, що Україна – на останньому етапі війни. Водночас президент підкреслив, що він найважчий.

За словами глави держави, перший період – захоплення. Після нього йшла зупинка наступу російських військ, а також перехоплення ініціативи. Відтак, на думку президента, Україна зараз перебуває в останній частині.

Водночас глава держави зазначив, що є багато побоювань, засобів, зброї. Попри це, "ми в останній частині, найважчій", наголосив Володимир Зеленський.