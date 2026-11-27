Президент України Володимир Зеленський призначив бригадного генерала Дмитра Ткаченка командувачем Сил підтримки Збройних Сил України. Попереднього очільника цього роду сил Дмитра Герегу звільнили з посади.

Відповідні укази №1143/2026 та №1144/2026 від 26 листопада оприлюднили на сайті Офісу Президента.

Що відомо про нового командувача Сил підтримки ЗСУ?

Згідно з указом №1144/2026, Дмитро Ткаченко обійняв посаду командувача Сил підтримки ЗСУ. Іншим указом президент звільнив від виконання цих обов'язків Дмитра Герегу.

6 грудня 2025 року Володимир Зеленський присвоїв Дмитру Ткаченку звання бригадного генерала. На той час він обіймав посаду заступника начальника Об'єднаного штабу Командування об'єднаних сил ЗСУ.

Сили підтримки – окремий рід сил у складі Збройних сил України. До нього входять інженерні війська, підрозділи радіаційного, хімічного та біологічного захисту, геопросторової підтримки, а також гідрометеорологічна та кінологічна служби.

Вони забезпечують інженерну підтримку військ, виконують завдання з розмінування, захисту від небезпечних речовин та надають інші види підтримки для бойової діяльності української армії.

Нагадаємо, що у жовтні в українському війську також відбулися кадрові зміни. Зокрема, Андрій Білецький очолив угруповання військ «Центр», до складу якого входять три армійські корпуси. Командувач також призначив нових командирів цих корпусів – Дмитра Рогозюка, Еміля Ішкулова та Валерія Скреда.