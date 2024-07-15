Зеленський змінив склад Ставки Верховного Головнокомандувача

Президент Володимир Зеленський вніс зміни до персонального складу Ставки Верховного Головнокомандувача.

Про це стало відомо із відповідного указу президента на офіційному сайті. Його оприлюднили сьогодні, 15 липня.

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Зеленський змінив склад Ставки

В понеділок, 15 липня, на сайті президента з'явився указ №457/2024 про зміни у складі Ставки Верховного Головнокомандувача.

Відповідно до документа, Зеленський увів до складу Ставки нещодавно призначених командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України Олександра Трепака та начальника Управління державної охорони Олексія Морозова.

Крім цього, президент повідомив, що вивів із Ставки декількох людей. Зокрема, він вивів зі складу Ставки Олександра Кубракова, Сергія Лупанчука і Сергія Рудя.

Також вказано, що указ набирає чинності з дня його опублікування.