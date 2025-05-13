Зеленський оновив склад Ставки: хто звідти вийшов

Володимир Зеленський змінив склад Ставки Верховного головнокомандувача. Він вивів звідти Івана Гаврилюка, колишнього першого заступника глави Міноборони України.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на указ №304/2025 на сайті президента.

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Зміни в складі Ставки

Президент вивів зі складу Ставки колишнього першого заступника міністра оборони Івана Гаврилюка.

Відповідне рішення було ухвалене на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України. Зеленський підписав указ в понеділок, 12 травня.

"Відповідно до статті 8 Закону України "Про оборону України", на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України постановляю... вивести зі складу Ставки Верховного Головнокомандувача І.Гаврилюка. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування", – йдеться в документі.

Нагадаємо, місяць тому генерал-лейтенант Іван Гаврилюк у коментарі "Суспільному" заявив, що за власним бажанням залишає посаду першого заступника міністра оборони України, яку він обіймав з травня минулого року.

Кабмін 18 квітня звільнив Гаврилюка з посади першого заступника очільника Міноборони України.

Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що після звільнення з посади першого заступника Гаврилюк залишається частиною команди Міноборони і матиме нову сферу відповідальності.