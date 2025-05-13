Зеленський оновив склад Ставки: хто звідти вийшов
- Президент Володимир Зеленський вивів зі складу Ставки Верховного головнокомандувача колишнього першого заступника міністра оборони Івана Гаврилюка.
- У документі вказано, що рішення було ухвалене на підставі пропозиції РНБО.
Володимир Зеленський змінив склад Ставки Верховного головнокомандувача. Він вивів звідти Івана Гаврилюка, колишнього першого заступника глави Міноборони України.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на указ №304/2025 на сайті президента.
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Зміни в складі Ставки
Президент вивів зі складу Ставки колишнього першого заступника міністра оборони Івана Гаврилюка.
Відповідне рішення було ухвалене на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України. Зеленський підписав указ в понеділок, 12 травня.
"Відповідно до статті 8 Закону України "Про оборону України", на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України постановляю... вивести зі складу Ставки Верховного Головнокомандувача І.Гаврилюка. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування", – йдеться в документі.
Нагадаємо, місяць тому генерал-лейтенант Іван Гаврилюк у коментарі "Суспільному" заявив, що за власним бажанням залишає посаду першого заступника міністра оборони України, яку він обіймав з травня минулого року.
Кабмін 18 квітня звільнив Гаврилюка з посади першого заступника очільника Міноборони України.
Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що після звільнення з посади першого заступника Гаврилюк залишається частиною команди Міноборони і матиме нову сферу відповідальності.