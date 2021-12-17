Зеленський знову поїде в Гуту, цього разу з іноземними послами

У МЗС України заявили, що Володимир Зеленський збере майже 300 людей у державній резиденції "Синьогора", яка розташована біля села Гута, що на Прикарпатті. Там відбудеться щорічна конференція послів України під гаслом "Дипломатія 30. Стратегія сильної держави".

Захід запланований на 21 – 22 грудня. Його відкриє президент Володимир Зеленський, який "окреслить українським послам ключові завдання Стратегії зовнішньополітичної діяльності України".

Важливо Зеленський побідкався, що через журналістів не має особистого життя

У другий день конференції пройдуть пленарні сесії за участю:

прем'єр-міністра Дениса Шмигаля,

голови Верховної Ради Руслана Стефанчука,

секретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данілова.

Почесним гостем цьогорічної конференції стане глава МЗС Польщі Збігнєв Рау, який звернеться із промовою. Також з відеозверненням звернеться новопризначена міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

Що відомо про скандал довкола "Синьогори"

Розслідування "Української правди", оприлюднене напередодні, набуло широкого розголосу. У ньому журналісти стверджували, що президент Володимир Зеленський літав у гори на дачу на 4 дні. Там, 21 листопада, коли в Україні відзначали день Гідності та Свободи, голова його Офісу Президента Андрій Єрмак буцімто відсвяткував своє 50-річчя. Святкування пройшло у державній резиденції в селищі Гута на Івано-Франківщині.

На розслідування ввечері того ж дня відреагував Офіс Президента. Там наголосили, що нібито не було жодного 4-денного святкування з феєрверками, концертами, масовкою гостей та іншими принадами. Згодом під час свого пресмарафону сам Зеленський підтвердив, що був у державній резиденції. Він сказав, що літав у Карпати, щоб підготувати будівлю до святкування 30-річчя української дипломатії.

Пресмарафон Володимира Зеленського: дивіться відео