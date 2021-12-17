Зеленський знову поїде в Гуту, цього разу з іноземними послами
Джерело:24 канал
У МЗС України заявили, що Володимир Зеленський збере майже 300 людей у державній резиденції "Синьогора", яка розташована біля села Гута, що на Прикарпатті. Там відбудеться щорічна конференція послів України під гаслом "Дипломатія 30. Стратегія сильної держави".
Захід запланований на 21 – 22 грудня. Його відкриє президент Володимир Зеленський, який "окреслить українським послам ключові завдання Стратегії зовнішньополітичної діяльності України".
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У другий день конференції пройдуть пленарні сесії за участю:
- прем'єр-міністра Дениса Шмигаля,
- голови Верховної Ради Руслана Стефанчука,
- секретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данілова.
Почесним гостем цьогорічної конференції стане глава МЗС Польщі Збігнєв Рау, який звернеться із промовою. Також з відеозверненням звернеться новопризначена міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.
Що відомо про скандал довкола "Синьогори"
Розслідування "Української правди", оприлюднене напередодні, набуло широкого розголосу. У ньому журналісти стверджували, що президент Володимир Зеленський літав у гори на дачу на 4 дні. Там, 21 листопада, коли в Україні відзначали день Гідності та Свободи, голова його Офісу Президента Андрій Єрмак буцімто відсвяткував своє 50-річчя. Святкування пройшло у державній резиденції в селищі Гута на Івано-Франківщині.
На розслідування ввечері того ж дня відреагував Офіс Президента. Там наголосили, що нібито не було жодного 4-денного святкування з феєрверками, концертами, масовкою гостей та іншими принадами. Згодом під час свого пресмарафону сам Зеленський підтвердив, що був у державній резиденції. Він сказав, що літав у Карпати, щоб підготувати будівлю до святкування 30-річчя української дипломатії.
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