Зеленський знову висловився про офлайн-навчання – обіцяє технічні рішення

Під час традиційного звернення у 894 день війни президент говорив про новий навчальний рік і підготовку до опалювального сезону. А ще про те, що Ботсвана долучилася до комюніке Саміту миру, та про 3,9 мільярда доларів від США.

Освіта перебуває у фокусі уваги Зеленського. Тиждень тому він уже висловився про те, що повернення до офлайн-навчання має бути пріоритетом.

До теми Не онлайн, а нормально, – Зеленський про повернення школярів до очного навчання

Зеленський про офлайн-навчання

Зараз багато питань щодо підготовки нового навчального року. Наш пріоритет – по максимуму допомогти школам в усіх регіонах, де безпека це дозволяє, відкритися для дітей і працювати офлайн. Уряд зараз готує кілька технічних рішень, які допоможуть саме цьому,

– повідомив президент.

Також він сказав, що отримує регулярні звіти щодо енергетики – підготовки до опалювального сезону та більшого захисту енергетичної інфраструктури.

Ситуація на фронті

Міністр оборони Рустем Умєров доповів щодо пакетів підтримки для України. За словами Зеленського, абсолютний пріоритет – це забезпечення зброєю наших воїнів.

"Нам принципово, щоб між оголошенням пакетів і застосуванням на фронті було мінімум часу. Ми готуємо зараз і нові пакети, які можуть посилити позиції України восени", – підкреслив гарант.

Головком Олександр Сирський "зараз безпосередньо на передовій, у бойових бригадах і на місцях, з'ясовує конкретні потреби наших бригад, конкретну ситуацію на кожному напрямку".

3,9 мільярда доларів від США

Зараз ми маємо нове надходження від Сполучених Штатів – 3,9 мільярда доларів надійшли на казначейський рахунок. Вдячний партнерам за підтримку. Ми працюємо також із Євросоюзом, щоб уже в серпні отримати необхідні Україні близько 4 мільярдів євро допомоги,

– сказав Зеленський.

З прем'єр-міністром обговорили кілька важливих практичних нюансів щодо використання російських активів, які блокують партнери.

"Є рішення G7 щодо 50 мільярдів доларів для України від використання російських активів, і зараз ми опрацьовуємо з партнерами у Європі та Америці конкретну реалізацію. Погодили сьогодні нашу позицію щодо того, як наблизити реальне надходження коштів. Це те, що критично для України й може нас посилити саме в цьому осінньо-зимовому сезоні", – розповів лідер держави.

Ботсвана приєдналася до комюніке Формули миру

Як зазначив Зеленський, це "важливо як сигнал усім у світі, що ми збільшуємо, хоч би як було складно, коло наших партнерів, а отже, партнерів миру для України та всіх у світі, хто поважає міжнародне право".

Він повідомив: цими днями тривають перемовини з учасниками робочих груп щодо пунктів Формули миру. Переговори стосуються того, як і коли буде наповнено необхідним змістом реалізацію пунктів Формули миру.

Маємо незмінну мету – уже цього року підготувати реальну основу для справедливого завершення цієї війни. І це можливо,

– підсумував президент.