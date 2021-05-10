Зеленський знову виступить на форумі "Україна 30": темою стане безпека країни

Володимир Зеленський 11 травня відкриє Всеукраїнський форум "Україна 30. Безпека країни". Президент розповість про основні засади Стратегії національної безпеки держави.

Також на форумі будуть присутні секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов та міністр оборони Андрій Таран. Вже 12 травня до дискусії долучиться головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак.

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Про що говоритимуть на форумі

Форум триватиме протягом 11 – 13 травня 2021 року. Основною темою для обговорення стане те, як держава дбає про безпеку громадян, а також якою є і повинна стати українська армія.

Посадовці, експерти та представники громадськості дискутуватимуть й про роботу у сфері інформаційної безпеки, розвитку оборонно-промислового комплексу. Також вони обговорять реформи в Україні та кроки, які варто робити заради членства в НАТО.

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Під час заходу темою для обговорення буде й питання внутрішньої безпеки та майбутнього Нацгвардії, Нацполіції і Державної прикордонної служби.

Експерти також обговорять роль Служби безпеки України та реформування ЗСУ й оборонного сектору.