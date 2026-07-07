Після різкої заяви Зеленського: як у НАТО оцінюють можливість вступу України до Альянсу

Володимир Зеленський, виступаючи на саміті НАТО, наголосив про те, що Україна має стати членом НАТО. Український президент впевнений, що це зрештою посилить оборонні можливості Альянсу.

Ведучий 24 Каналу Даніель Ткіє, який перебуває на саміті Північноатлантичного альянсу в Анкарі, пояснив, чи знайшов заклик президента України відгук серед країн-членів НАТО. Він пояснив, яка основна перепона на шляху до членства нашої держави в Альянсі.

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Наразі навіть на офіційному порядку денному саміту немає теми перспективи членства України в НАТО.

"Можливо, Марк Рютте зробить більш нейтральну заяву, але це така реальність. Вони не готові брати нас до НАТО, тому що бояться будь-яких погроз Росії, бояться Володимира Путіна, який може зірвати переговори про припинення вогню. Вже багато разів йшлося про 5 статтю НАТО. Тому для нас це не сюрприз", – пояснив Ткіє.

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Проте сюрпризом, за його словами, стало те, що Володимир Зеленський знову послав меседж про членство України в Альянсі, але це було правильно. Хоча на саміті НАТО й не очікували почути заклику українського лідера.

Сьогодні та у найближчому майбутньому Альянс не готовий до такого рішення. Однак у НАТО вивчатимуть досвід України, надаватимуть фінансову допомогу. Йдеться про 70 мільярдів євро у 2026 році і ще 70 мільярдів євро – у 2027-му.

Ця підтримка буде офіційно закладена в документах цьогорічного саміту. І вона допоможе Україні завдавати більше шкоди ворогу, більше російських НПЗ будуть палати,

– наголосив Даніель Ткіє.

Він додав, що це також в інтересах НАТО, адже Збройні Сили України стримують Росію по лінії бойового зіткнення. Тому що Альянс хотів би уникнути такої війни, хоча й готується до неї.

Зауважимо, що Володимир Зеленський, виступаючи на саміті НАТО в Анкарі, сказав, що Україна має стати частиною Альянсу, адже посилить його колективну оборону. Наша країна, зазначив він, має досвід ведення війни і оборонні можливості. Президент України нагадав, що через постійні далекобійні українські удари, Росія втратила віру у те, що її "глибокий тил недосяжний".