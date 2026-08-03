Зеленський останніми днями зустрічався з експрем'єркою Юлією Свириденко, – Литвин

Володимир Зеленський мав зустрічі із колишньою прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко. Це відбувалося в останні кілька днів.

Про це повідомив радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин у розмові із журналістами, інформує 24 Канал.

Що могли обговорювати Зеленський зі Свириденко?

Дмитро Литвин не став розкривати зміст зустрічей Володимира Зеленського та Юлії Свириденко. Радник українського лідера зазначив, що про це стане відомо пізніше.

Водночас раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Юлія Свириденко може очолити посольство України у США замість Ольги Стефанішиної.

Джерела 24 Каналу повідомляли, що після відставки з посади прем'єр-міністра Свириденко відмовилася від призначення на посаду пані посла України в США. Три джерела в оточенні експрем'єр-міністерки повідомили, що вона не розглядала для себе цю посаду.

Однак Володимир Зеленський пізніше визнав, що розраховував і пропонував Юлії Свириденко місце посла в США. Однак президент наголошував, що ще тривають обговорення щодо подальшої роботи колишньої очільниці уряду.

Прикметно, що 3 серпня Зеленський підписав указ про звільнення Ольги Стефанішиної з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Сполучених Штатах Америки.