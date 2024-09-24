Найближчими днями Зеленський зустрінеться з Байденом двічі, – Никифоров
Президент Володимир Зеленський за два дні 2 рази зустрінеться із президентом США Джо Байденом. Зокрема, переговори між лідерами відбудуться цього тижня.
Відповідну інформацію повідомив речник президента України Сергій Никифоров в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал.
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Зеленський двічі за тиждень зустрінеться з Байденом
Никифоров зазначив, що головна мета візиту Зеленського до США – передати Джо Байдену і кандидатам на пост президента Сполучених Штатів Дональду Трампу та Камалі Гарріс план перемоги України.
Буде завтра зустріч у президента з президентом США, коротка зустріч на полях ООН. І розгорнута зустріч, велика, буде післязавтра, 26 числа. Ось від цих подій ми очікуємо найбільше результатів,
– додав Никифоров.
За його словами, наразі відбуваються двосторонні зустрічі з партнерами на полях Генасамблеї ООН. Він вказав, що підтримуються контакти всіх рівнях.
Також Никифоров нагадав, що президент Зеленський зустрічався із канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Лідери вирішили провести зустріч у форматі тет-а-тет, навіть без перекладачів. Тому детальної інформації про їхню зустріч немає.
Сьогодні Зеленський провів коротку зустріч з прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні. Вони узгодили свої найближчі плани, зокрема, обговорювалося питання щодо відновлення України.
Також лідер держави мав зустріч з главою данського уряду Метте Фредеріксен, вони обговорювали інвестиції в оборонно-промисловий комплекс України.