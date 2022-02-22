Мають залишитися в Україні, – Зеленський зустрінеться з "топ-50 великого бізнесу"

22 лютого 2022 , 22:41
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Володимир Зеленський поспілкується з представниками великого бізнесу в Україні. За словами президента, мовиться про 50 підприємців.

Про такі наміри він розповів під час звернення до українців, пише 24 канал. За словами політика, зустріч з бізнесменами відбудеться вже завтра, 23 лютого. 

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"Бізнес має захищати економіку"

Зеленський наголосив, що представники великого бізнесу мають залишатися й працювати в Україні. Адже їхні підприємства розташовані саме на нашій українській землі, яку захищають військові ЗСУ. "Отже, й бізнес має захищати нашу економіку, фінанси", – підкреслив глава держави. 

Бізнес має створювати робочі місця, підіймати і зміцнювати Україну –  разом, кожен на своєму фронті,
– пояснив президент.  

Кого з українських підприємців мав на увазі глава держави – невідомо. Він лише пояснив, що мовиться про "топ-50 великого бізнесу", без конкретних прізвищ.

Про що ще повідомив Зеленський

 

 

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Автор: Ірина Буртик