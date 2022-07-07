Говорили про надання потужних систем ППО: Зеленський зустрівся з американськими сенаторами

Президент Володимир Зеленський 7 липня зустрівся із сенаторами США Ліндсі Гремом і Річардом Блюменталем. Обговорили надання Україні потужних систем ППО та визнання росії державою-спонсоркою тероризму.

Сенатори представляють Республіканську та Демократичну партії США. Зеленський відзначив, що двопартійна підтримка для України справді важлива.

До речі Зеленський привітав Байдена й процитував декларацію незалежності США

Президент розповів політикам про ситуацію на фронті. Вона безпосередньо залежить і від інтенсивності підтримки України з боку партнерів.

Окремо Зеленський наголосив, як важливо створити умови, аби відновити навчальний процес у закладах освіти. Для цього потрібно відремонтувати школи, університети.



Зустріч Зеленського із сенаторами / Фото ОП

Україна потребує потужної ППО

Зеленський закликав сенаторів підтримати рішення про надання Україні сучасних систем ППО. Це дуже важливе питання.

Ми маємо забезпечити такий рівень безпеки неба, щоб наші люди не боялися жити в Україні,

– сказав глава держави.



Під час зустрічі говорили про ППО / Фото ОП

Визнання росії державою-спонсором тероризму

Крім того, говорили про питання посилення санкційного тиску на росію. Сенатори розповіли, що працюють над тим, аби визнати росію державою-спонсором тероризму.

Глава ОП Андрій Єрмак відзначив, що Грем та Блюменталь є співавторами відповідної резолюції із закликом до держсекретаря США. У червні її підтримав Комітет Сенату із міжнародних відносин. Сенатори вручили Володимиру Зеленському копію резолюції.



Сенатори вручили копію резолюції / Фото ОП

"Ця тема є для нас однією з найважливіших. Це потрібно зробити, щоб сильніше вдарити по державі, яка вбиває мирних людей. росія має бути визнана країною-спонсором тероризму", – наголосив Єрмак.

Детальніше – президент зустрівся із сенаторами США: відео