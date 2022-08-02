Зеленський зустрівся з головою ОБСЄ Збігнєвом Рау: говорили про оборонну допомогу

Президент Володимир Зеленський зустрівся із чинним головою ОБСЄ, міністром закордонних справ Польщі Збігневом Рау. Обговорили співпрацю та оборонну підтримку.

Зеленський подякував Польщі за підтримку. Він наголосив, що це потужний сусід, який допомагає нам в історичний момент.

До речі В Україну приїхав Збіґнєв Рау – очільник ОБСЄ й польський міністр закордонних справ

Окремо президент подякував полякам за допомогу українським переселенцям. Президент наголосив на законодавчих ініціативах Польщі щодо цього та нагадав, що Верховна Рада ухвалила аналогічний закон про особливий статус поляків в Україні.

Таких речей між нашими народами має бути якнайбільше. Таке єднання у цей час свідчить про спільне майбутнє наших народів та суверенних держав,

– зазначив глава держави.

Оборонна підтримка

Крім того, Зеленський подякував Польщі за оборонну допомогу. Зокрема, за постачання самохідних артилерійських установок Krab.

Президент попросив дипломата докласти зусиль до звільнення з ворожого полону українців, які входили до складу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Шмигаль також зустрівся із Рау

До речі, із Рау також зустрівся прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Політики також обговорили розширення співпраці.

Шмигаль зауважив, що потрібно розробити необхідні правові механізми для конфіскації заморожених російських активів і передачі їх на відновлення й відбудову України. Також прем'єр запропонував організувати найближчим часом зустріч у форматі Люблінського трикутника.

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