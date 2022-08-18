Зеленський зустрівся із Гутеррешем: говорили про зерно, ЗАЕС і полонених

Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем. Вони обговорили й експорт зерна, й депортацію та звільнення з полону українців.

Звісно ж президент України поспілкувався з генсеком ООН про ядерний шантаж, який здійснює росія. Перемовини відбулись у Львові.

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Зеленський провів перемовини з Гутерешем

Володимир Зеленський, коментуючи перемовини, зазначив, що вони домовились продовжувати координацію в щодо питання експорту зерна.

Також президент України запевнив, що обговорили:

можливі напрямки розвитку зернової ініціативи : вдосконалення та підвищення рівня безпеки реалізації, глобальною потребою є збільшення кількості суден, які безпечно експортують українське продовольство;

: вдосконалення та підвищення рівня безпеки реалізації, глобальною потребою є збільшення кількості суден, які безпечно експортують українське продовольство; питання незаконної та примусової депортації українців: Зеленський попросив Гутерреша особисто сприяти отриманню представниками ООН постійного безперешкодного доступу до депортованих українців;

Зеленський попросив Гутерреша особисто сприяти отриманню представниками ООН постійного безперешкодного доступу до депортованих українців; звільнення з полону наших військовослужбовців і медиків: президент України акцентував на важливості дотримання Женевських конвенцій, особливо росією у так званих "фільтраційних таборах".

Також Володимир Зеленський та Антоніу Гутерреш приділили увагу ядерному шантажу росії на Запорізькій атомній електростанції.

Цей свідомий терор з боку агресора може мати глобальні катастрофічні наслідки. Тому ООН повинна забезпечити безпеку цього стратегічного об'єкта, його демілітаризацію та повне звільнення від російських військ,

– закликав президент України.

Володимир Зеленський та Антоніу Гутерреш погодили параметри можливої місії МАГАТЕ на Запорізьку атомну станцію. Зокрема, вона має відбутись легально через вільну від окупантів територію.

На сайті Офісу Президента розповіли, що Володимир Зеленський під час зустрічі у Львові:

запропонував включити до мандату місії питання дотримання росією домовленостей, досягнутих в контексті виведення наших бійців з "Азовсталі", а також передбачити безпеку та права наших військовополонених;

розповів про готовність України взяти участь у 77-й сесії Генасамблеї ООН та роботі над правовими механізмами притягнення росії до відповідальності, зокрема створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії, вчиненого державою-терористом проти України, а також нового міжнародного механізму компенсації збитків, завданих росією;

запросив Гутерреша взяти участь в онлайн-саміті міжнародної Кримської платформи 23 серпня.

Генеральний секретар запевнив, що ООН дасть необхідну пряму допомогу громадянам України для подолання гуманітарних викликів взимку.

В ООН говорили, що готові підтримати місію МЕГАТЕ

Антоніу Гутерреш прибув до Львова ще 17 серпня. У четвер, 18 серпня, в місто приїхав Володимир Зеленський та президент Туреччини Реджеп Ердоган. Вони мають обговорити можливості завершення війни,яку почала росія проти України, а також експорт українського зерна та продаж харчових ресурсів на глобальний ринок.

Варто пригадати, що 16 серпня Організація Об'єднаних Націй заявила, що готова підтримати місію МАГАТЕ на Запорізьку атомну електростанцію, якщо з цим погодяться Україна і росія.

Тоді в ООН пояснювали, що окупанти з великою ймовірністю не погодяться на це, адже їм є що приховувати.

Тоді речник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік запевнив, що вони мають логістичні й безпекові спроможності для підтримки місії МАГАТЕ на ЗАЕС з Києва.

У Офісі Президента тоді привітали заяву ООН та сказали, що:

другим кроком мають стати санкції щодо атомної промисловості;

третім – ультимативна вимога до росії залишити станцію;

четвертим – вигнання росії з Ради Безпеки ООН.

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