У Чарльза таких проблем немає: ЗМІ відзначили стиль Зеленського під час візиту до короля
- Володимир Зеленський зустрівся з королем Великої Британії Чарльзом III у Сандрінгем-хаусі, не одягнувши костюм.
- Журналісти BBC зазначили, що символізм неформальної сорочки Зеленського піднявся після сварки у Білому домі з Трампом.
2 березня Володимир Зеленський зустрівся з королем Великої Британії Чарльзом III. Він знову не був у костюмі, але, схоже, короля це не зупинило. Хоча відомо, що в Британії дуже прискіпливо ставляться до етикету, а тим більше у королівській родині.
Про це пише 24 Канал з посиланням на BBC.
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Зеленський зустрівся з королем
На офіційному акаунті королівської родини зазначено: "Сьогодні ввечері Його Величність Король прийняв Президента України Володимира Зеленського у Сандрінгем-хаусі".
Допис супроводжується фото, де король і президент стоять на ґанку, потискаючи руки. Вбрання Зеленського дуже схоже на те, яке було на ньому в день вікопомної сварки в Білому домі. Це майже така сама чорна сорочка, хіба що без герба.
Користувачі жваво обговорюють вигляд Зеленського. Хтось відзначив, що він виглядає дуже просто, як "свій хлопець".
"Можливо, вони потраплять на обкладинку Vogue", – міркує інший користувач.
Журналісти BBC проаналізували вбрання українського президента.
Те, що Зеленський не вдягнув костюма на зустріч з королем, завжди викликало коментарі, але символізм його фірмової неформальної сорочки піднявся після сварки в Овальному кабінеті в п'ятницю. (...) Схоже, король Чарльз не має таких проблем із вбранням Зеленського,
– сказано в їхньому матеріалі.
У ЗМІ нагадали, що Трамп дуже любить називати себе королем у соціальних мережах. І його зачепило неформальне вбрання Зеленського. Хоча Андрій Єрмак, наприклад, був у костюмі уперше за три роки.
Найбільше розпікав Зеленського консервативний американський репортер Браян Гленн, улюблений репортер Трампа. Він зустрічається з конгресвумен Марджорі Тейлор Грін, відомою своєю антиукраїнською позицією.
Консервативні американські ЗМІ, за влучним висловом одного з українських телеграм-каналів, продовжують "прати костюм" Зеленського. А разом з ними і владна верхівка США.