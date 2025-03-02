У Чарльза таких проблем немає: ЗМІ відзначили стиль Зеленського під час візиту до короля

2 березня Володимир Зеленський зустрівся з королем Великої Британії Чарльзом III. Він знову не був у костюмі, але, схоже, короля це не зупинило. Хоча відомо, що в Британії дуже прискіпливо ставляться до етикету, а тим більше у королівській родині.

Про це пише 24 Канал з посиланням на BBC.

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Зеленський зустрівся з королем

На офіційному акаунті королівської родини зазначено: "Сьогодні ввечері Його Величність Король прийняв Президента України Володимира Зеленського у Сандрінгем-хаусі".

Допис супроводжується фото, де король і президент стоять на ґанку, потискаючи руки. Вбрання Зеленського дуже схоже на те, яке було на ньому в день вікопомної сварки в Білому домі. Це майже така сама чорна сорочка, хіба що без герба.

Володимир Зеленський і король Великої Британії Чарльз III / Фото зі сторінки королівської родини

Користувачі жваво обговорюють вигляд Зеленського. Хтось відзначив, що він виглядає дуже просто, як "свій хлопець".

"Можливо, вони потраплять на обкладинку Vogue", – міркує інший користувач.

Журналісти BBC проаналізували вбрання українського президента.

Те, що Зеленський не вдягнув костюма на зустріч з королем, завжди викликало коментарі, але символізм його фірмової неформальної сорочки піднявся після сварки в Овальному кабінеті в п'ятницю. (...) Схоже, король Чарльз не має таких проблем із вбранням Зеленського,

– сказано в їхньому матеріалі.

У ЗМІ нагадали, що Трамп дуже любить називати себе королем у соціальних мережах. І його зачепило неформальне вбрання Зеленського. Хоча Андрій Єрмак, наприклад, був у костюмі уперше за три роки.

Найбільше розпікав Зеленського консервативний американський репортер Браян Гленн, улюблений репортер Трампа. Він зустрічається з конгресвумен Марджорі Тейлор Грін, відомою своєю антиукраїнською позицією.

Консервативні американські ЗМІ, за влучним висловом одного з українських телеграм-каналів, продовжують "прати костюм" Зеленського. А разом з ними і владна верхівка США.