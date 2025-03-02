Зеленський зустрівся з королем Великої Британії

Володимир Зеленський продовжує низку дипломатичних візитів. Зокрема, він зустрівся із королем Чарльзом.

Володимир Зеленський 2 березня 2025 року зустрівся із королем Великої Британії. Про це пише 24 Канал із посиланням на Sky News.

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Що відомо про це

Президент України Володимир Зеленський щойно зустрівся з королем у маєтку Сандрінгем у Норфолку.

Перед цим Зеленський прилетів на гелікоптері з Ланкастер-Хауса в Лондоні до маєтку, де король і королева Великої Британії проводять багато часу.

Коли прибув український лідер, його зустрів Чарльз.

Вони поспілкувались та зайшли всередину. Наразі це всі деталі стосовно зустрічі Зеленського та короля Великої Британії. Зустріч відбулась на тлі скандалу у Білому домі 28 лютого. Тоді Володимир Зеленський та Дональд Трамп публічно посварились. Внаслідок цього тоді та і не підписали угоду про корисні копалини.

Перед цим він був на саміті країн-союзниць України. Там пролунало багато важливих заяв. Зокрема, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Європа відправить мирний контингент в Україну та посилить допомогу, включаючи повітряну підтримку, за умови підтримки з боку США.

Також На Лондонському саміті обговорювали питання підтримки України у війні, де вирішили продовжити військову допомогу та посилити економічний тиск на Росію.

Кір Стармер наголосив, що нова угода щодо України має бути підкріплена силою, а мирні переговори повинні включати Україну та гарантувати її суверенітет і безпеку.

Водночас ЗМІ писали, що Стармер також радив Володимиру Зеленському повернутись до діалогу із Дональдом Трампом та таки підписати згадану вище угоду. Натомість у США зробили низку заяв, зберігаючи різку тональність стосовно України. Наприклад, радник Трампа із питань національної безпеки Майк Волц сказав, що "вже очевидно", що США не бачать Україну в НАТО.

За словами Майка Волца, будь-яка мирна угода в Україні міститиме "певний тип територіальної поступки для гарантій безпеки на майбутнє". Радник Трампа відзначив, що поступки також потрібні і з боку Росії. Він відзначив, що говорити про гарантії безпеки поки рано.