Зеленський зустрівся з міністеркою закордонних справ Франції Катрін Колонною

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із міністеркою закордонних справ Франції Катрін Колонною. Вони обговорили низку важливих питань: серед них – допомога озброєнням.

Володимир Зеленський подякував пані Катрін Колонні за візит до України, а також президенту Еммануелю Макрону за постійну підтримку територіальної цілісності та суверенітету. Зеленський розраховує, що Франція і надалі проявлятиме лідерство у боротьбі з російським агресором та захистом спільних цінностей.

Важливо Глава МЗС Франції Катрін Колонна заїхала до Бучі під час свого візиту в Україну

Говорили про зброю та розблокування портів

Зеленський обговорив з пані Колонною низку важливих для України питань: допомогу в зброї, посилення санкцій проти Росії та сприяння у вступі до Євросоюзу. Ще одна важлива тема, яку вони розбирали – розблокування українських портів, яке допоможе не допустити масштабну продовольчу кризу.

Президент України наголосив, що потрібно якнайшвидше запровадити шостий пакет санкцій проти Росії з боку ЄС. Зокрема, там включене нафтове ембарго, якому наразі пручається Угорщина.

Росія явно страждає від санкцій, тому намагається отримати послаблення за всяку ціну. Через це вона блокує українські порти, звідки мали експортувати зерно у різні країни світу. Глава України закликав Францію не піддаватися на шантаж росіян і не послаблювати санкції, як вони цього просять.

Крім того, президент Зеленський розраховує на підтримку Франції у вступі України до ЄС.

Візит міністерки з питань Європи та закордонних справ Франції Катрін Колонни до України – черговий прояв підтримки нашої держави. Ми розраховуємо на лідерство Франції в нашій боротьбі з російським агресором і захисті європейських цінностей. Для перемоги України важлива допомога в озброєнні, посилення санкцій та наближення нашої країни до членства в ЄС,

– наголосив Володимир Зеленський.

Зустріч з главою МЗС Франції Катрін Колонною / Фото Офіс Президента

Президент також подякував за фінансову підтримку та допомогу уряду у лікуванні українських військових. Він сподівається, що після перемоги Франція приєднається до повоєнної відбудови України.

Цікаво, що Катрін Колонну призначили главою МЗС Франції лише 20 травня. Дмитро Кулеба вже привітав свою колегу з новою посадою. За його словами, вона очолила міністерство у складні часи для України та Європи.

Не пропустіть – Шольц звернувся до українців і наголосив, що Путін не переможе: дивіться відео