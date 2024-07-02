Зеленський зустрівся з Орбаном у Києві: перші фото

2 липня угорський прем'єр прибув до української столиці. Віктор Орбан зустрівся із Володимиром Зеленським.

Це перший візит Орбана до України за багато років, зокрема, за президентства Зеленського. Очікується, що політики обговорять можливості досягнення миру, а також актуальні проблеми у відносинах між Києвом і Будапештом.

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Орбан і Зеленський проведуть переговори

Вранці кортеж прем'єра побачили на вулицях української столиці. Політик прибув до посольства Угорщини.

Про візит Орбана писали раніше у ЗМІ. Медіа зазначали, що він відбувається на тлі початку головування Угорщини у Раді ЄС. Також припускалося, що західні партнери тиснуть на Орбана, вимагаючи, аби він налагодив напружені стосунки з Києвом. Вимагати покласти край конфлікту з Україною могла прем'єрка Італії, яка є очільницею групи "Європейських консерваторів та реформістів" у Європарламенті, куди прагне потрапити Орбан зі своєю партією "Фідес".

Зеленський зустрівся з Орбаном / Фото Fischer Zoltá

Напередодні поїздки Орбана до Києва, журналісти спитали його, що може зробити Угорщина під час свого головування, щоб припинити війну в Україні.

Орбан відповів, що перші кроки у цьому будуть зроблені у вівторок.

На сторінці у Facebook угорець пояснив свій візит в Україну: "Мета угорського головування полягає у сприянні вирішенню завдань, які стоять перед ЄС. Тому моя перша поїздка привела мене до Києва".