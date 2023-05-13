Зеленський зустрівся з Папою Римським у Ватикані та зробив йому багатозначний подарунок

Президент Володимир Зеленський 13 травня прибув до Італії. У Ватикані він зустрівся з Папою Римський.

Понтифік зробив главі держави подарунок. Він прийняв Зеленського не в Апостольському палаці, а в так званій Аулетті, що прилягає до зали Павла VI.

Опісля український лідер також зустрівся з архиєпископом Полем Річардом Ґаллаґером, Секретарем у справах стосунків Святого Престолу з Державами та міжнародними організаціями.

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Зеленський зустрівся з Папою Римським

Папа Франциск подякував президенту України Володимиру Зеленському за візит до Ватикану.

Я дякую вам за цей візит,

– сказав понтифік, вітаючи Зеленського.

Український лідер відповів, що для нього це є великою честю.

Франциск подарував українському лідеру бронзову скульптуру оливкової гілки як символ миру, а також спеціальні видання документів понтифікату, зокрема Послання на цьогорічний Всесвітній день миру та збірку "Енцикліка про мир в Україні", до якої увійшли всі його виступи на тему війни в Україні протягом перших 9 місяців повномасштабної російської агресії.

Своєю чергою, президент подарував Папі картину "Втрата, 2022-58" українського митця Олексія Ревіки, присвячену загибелі дітей внаслідок війни, та композицію "Неопалима" Юрія Вакуленка, що зображує ікону Матері Божої у вогні, вирізьблену на пластині бронежилета.

Варто зауважити, що зустріч Зеленського та Папи відбулася після того, як Ватикан, не розкриваючи деталей, заявив, що має мирний план для України. Ймовірно, в центрі уваги під час перемовин був саме він.

Зеленський зустрівся з Папою Римським / Фото Vatican News

Як інформує пресслужба Святого Престолу, розмова Папи із Зеленським завершилася представленням делегації та обміном подарунками. Під час розмови мовилося про гуманітарну та політичну ситуацію в Україні, спричинену війною.

Папа запевнив у своїх постійних молитвах та підкреслив невідкладність "жестів людяності" щодо найбезпорадніших, невинних жертв війни. Обоє погодилися щодо необхідності й надалі здійснювати гуманітарні зусилля на підтримку українців.

Зустрівся з Папою Римським Франциском. Вдячний за його особисту увагу до трагедії мільйонів українців. Наголосив і на десятках тисяч депортованих дітей. Маємо докласти всіх сил задля повернення їх додому. Крім цього, попросив засудити російські злочини в Україні. Бо не може бути рівності між жертвою та агресором,

– розповів Зеленський.

Окрім цього, він розповів понтифіку про українську формулу миру як єдиний дієвий алгоритм досягнення справедливого миру та запропонував його приєднатися до її реалізації.

Це була друга зустріч Папи Франциска і Володимира Зеленського, який здійснив свій перший візит до Ватикану 8 лютого 2020 року. Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну понтифік тричі спілкувався з президентом телефоном. Перша така розмова відбулася вже 26 лютого 2022 року. Два тижні тому, 27 квітня, Папа Франциск приймав у Ватикані прем'єр-міністра України Дмитра Шмигаля.