9 липня, 14:04
Зеленський зустрівся з Папою Римським у Ватикані
Президент України Володимир Зеленський 9 липня прибув з візитом у Рим. Відомо, що глава держави вже зустрівся з Папою Римським у Ватикані.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Святий престол.
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Зеленський зустрівся з Папою Римським
У середу, 9 липня, Президент України Володимир Зеленський зустрівся за Папою Римським Левом XIV.
Святіший Отець цього ранку прийняв на аудієнції його високоповажність пана Володимира Зеленського, президента України, та супровід,
– йдеться у повідомленні Святого престолу.