Зеленський зустрівся з Папою Римським у Ватикані

Президент України Володимир Зеленський 9 липня прибув з візитом у Рим. Відомо, що глава держави вже зустрівся з Папою Римським у Ватикані.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Святий престол. Дивіться також Володимир Зеленський прибув до столиці Італії Зеленський зустрівся з Папою Римським У середу, 9 липня, Президент України Володимир Зеленський зустрівся за Папою Римським Левом XIV. Святіший Отець цього ранку прийняв на аудієнції його високоповажність пана Володимира Зеленського, президента України, та супровід,

– йдеться у повідомленні Святого престолу.

