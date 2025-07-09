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9 липня, 14:04
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Зеленський зустрівся з Папою Римським у Ватикані

Ірина Марціяш

Президент України Володимир Зеленський 9 липня прибув з візитом у Рим. Відомо, що глава держави вже зустрівся з Папою Римським у Ватикані.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Святий престол.

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Зеленський зустрівся з Папою Римським 

У середу, 9 липня, Президент України Володимир Зеленський зустрівся за Папою Римським Левом XIV.

Святіший Отець цього ранку прийняв на аудієнції його високоповажність пана Володимира Зеленського, президента України, та супровід, 
– йдеться у повідомленні Святого престолу.
 

 