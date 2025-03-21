Зеленський зустрівся з президентом Чехії у Мощуні в річницю звільнення села від окупантів

Володимир Зеленський і президент Чехії Петр Павел відвідали Мощун в Київській області в річницю звільнення цього села від російських загарбників. Бої за Мощун проти ворога мали важливе значення для захисту Києва та усієї країни.

Про це пише 24 Канал з посиланням на допис українського президента в телеграмі.

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Зеленський зустрівся з президентом Чехії у Мощуні

Володимир Зеленський повідомив, що зустрівся із президентом Чехії Петром Павелом.

Сьогодні ми почали день із Президентом Чехії Петром Павелом і нашу зустріч у Мощуні в Київській області, і це символічне місце, дуже пам'ятне для всіх нас в Україні,

– написав президент.

Він наголосив, що бої за Мощун проти російських окупантів мали дуже важливе значення для захисту Києва, а отже – усієї нашої держави.

Лідери вшанували пам'ять українських захисників, які загинули під час оборони та звільнення Мощуна у 2022 році. Президенти оглянули меморіал "Янголи Перемоги", встановлений на території, де відбувалися вирішальні бої за Мощун.

Сьогодні ми разом ушанували памʼять наших полеглих воїнів, які боролися за свободу України, та подякували всім героям, завдяки яким ми в українському Києві, у нашій незалежній державі. І це завжди так буде – незалежність України ми обовʼязково збережемо,

– підкреслив Зеленський.

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В Офісі Президента зазначили, що Мощун став одним із ключових оборонних рубежів Києва, де тривали найважчі бої в середині березня 2022 року. Ворожі сили країни-агресорки мали намір прорватися через село до столиці, використовуючи маршрут Гостомель – Буча – Ірпінь.

ЗСУ повністю витіснили російські війська з Мощуна 21 березня 2022 року.