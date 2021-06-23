Зеленський зустрівся з президенткою Грузії Зурабішвілі

Володимир Зеленський 23 червня зустрівся з президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі. Політикиня прибула у Київ з офіційним візитом 22 червня.
Деталі зустрічі президентів
Зеленський зустрів грузинську колегу на площі біля Маріїнського палацу. Президенти привіталися, а тоді послухали гімни держав.
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Під час виконання гімну України Зурабішвілі стояла струнко, а український лідер тримав праву руку під серцем.
До речі, у військового, який підійшов до політиків впали піхви від шаблі. Він швидко зігнувся і підійняв їх. Президентка Грузії ніяк не відреагувала на інцидент, а Зеленський – злегка усміхнувся до військового.
Далі Зурабішвілі привіталася з почесною вартою гаслом "Слава Україні", а український лідер побажав журналістам доброго ранку.
Президентка Грузії привіталася у Києві гаслом "Слава Україні": відео
Президенти також привіталися з офіційною делегацією з обох сторін. Дорогою вони розмовляли та усміхалися.
Дивіться відео зустрічі Зеленського та Зурабішвілі:
Відомо, що глави держав не підписуватимуть документів, але звернуться з 2 заявами.
Крім Зеленського, Зурабішвілі зустрінеться також зі спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим та прем'єром Денисом Шмигалем.
Як зустрічали президентку в аеропорту
Лідерка Грузії 22 червня прилетіла у Київ. Там її з короваєм зустрічали жінки у вишиванках та віночках, а також дипломати.